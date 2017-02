Fico už má vyhliadnutý dom, kam by sa mal sťahovať

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico už má vyhliadnutý dom, kam by sa mal v budúcnosti sťahovať. Uviedol to pre denník Plus JEDEN DEŇ, ktorý zverejnil článok na svojom portáli www.pluska.sk. Ako uviedol pre Plus JEDEN DEŇ, je to dom v Bratislave, ktorý má 25 rokov a bude si vyžadovať rekonštrukciu. Fico podľa denníka uvažuje, že by si dom kúpil a zrekonštruoval.



"Budem si musieť už vyriešiť svoje bývanie, pretože nemám nehnuteľnosť, v ktorej by som mohol žiť, keďže si stále prenajímam byt. A ako dobre viete, nároku na bezplatné bývanie od štátu som sa vzdal," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Fico. .



Ako uviedol, bolo by neudržateľné, aby tam ostal. Fico tiež uviedol, že nepozná pozadie činnosti Bašternáka. Pri otázke, či smeruje vyšetrovanie Bašternáka k obvineniu, uviedol, že ako politik nemôže disponovať informáciami z vyšetrovacích spisov.



Predseda vlády sa pre Plus JEDEN DEŇ tiež vyjadril k šéfovi jeho mediálneho tímu Erikovi Tomášovi. Pri otázke, či mu prekáža, že predseda NR SR Andrej Danko sa opakovane sťažuje na Erika Tomáša, uviedol, že Tomáš je v prvom rade poslanec parlamentu a ústavný činiteľ.



"Som veľmi rád, že sa venuje aj našej komunikačnej stratégii. Mám výborný tím ľudí, ktorí mi robia podporu v mediálnych otázkach. A tento tím je pre mňa mimoriadne dôležitý a veľmi dôležité je, že tento tím vedie Erik Tomáš. To je všetko, čo môžem k tejto téme povedať. Tento tím má moju absolútnu podporu," dodal Fico.