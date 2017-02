Fico tiahne do boja s korupciou v eurofondoch, napíše list

KOŠICE 24. februára (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico chce osobným listom osloviť starostov a primátorov, inštitúcie a podnikateľské subjekty so žiadosťou, aby sa aktívne zapojili do boja proti korupcii a úplatkárstvu pri čerpaní prostriedkov z eurofondov. Vyzýva k tomu aj ostatných občanov. Fico to v piatok uviedol na tlačovej besede v Košiciach.



K úradníkom budú nemilosrdní .



Premiér v piatok ocenil odvahu a statočnosť občana, ktorý prípad žiadania úplatku pracovníkom Pôdohospodárskej platobnej agentúry oznámil polícii a spolupracoval s ňou pri odhaľovaní trestného činu. Vyzdvihol aj prácu polície a prokuratúry pri objasňovaní prípadu a stíhaní. Ako uviedol, policajti v piatok obvinili zamestnanca Pôdohospodárskej platobnej agentúry z prijímania úplatku, lebo pýtal od predsedu družstva, ktorému agentúra schvaľovala dotáciu, úplatok niekoľko tisíc eur. Predseda to oznámil polícii.



"Chceme vytvoriť podstatne väčší tlak na predstaviteľov miest a obcí, vyšších územných celkov, ale aj predstaviteľov organizácií, firiem, ktoré môžu mať určitý prospech z toho, že čerpajú peniaze z európskych fondov a ďalších dotačných mechanizmov a grantových zdrojov, aby sa aktívne podieľali na odhaľovaní takejto trestnej činnosti. Musíme spolupracovať, lebo pokiaľ nebude mať štát dostatok relevantných informácií a ľudí pripravených spolupracovať, ťažko sa v boji proti korupcii pohneme z miesta," povedal Fico. Doložil, že budú hľadať organizačné aj technické riešenia, ako a kam oznamovať korupčnú činnosť.



Fico súčasne všetkým úradníkom odkazuje, že v prípade odhalenia korupcie ich nikto nebude chrániť. Na druhej strane uviedol, že ľuďom ktorí upozornia políciu, že od nich niekto žiada úplatok a budú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, zaručuje, že nikto voči nim nebude vyvodzovať konzekvencie.



Premiér uviedol, že v boji proti korupcii majú dohodu s koaličnými stranami SNS a Most-Híd. Zdôraznil, že podľa dohody vládnych strán neexistuje nikto, kto by mal byť za korupčné správanie omilostený. Ocenil v kauze Pôdohospodárskej platobnej agentúry postoj ministerstva pôdohospodárstva, ktoré tiež pomohlo pri jej odhalení.



Zapojiť chcú tretí sektor



Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini uviedol, že sa pripravujú konkrétne opatrenia pri udeľovaní európskych peňazí. V parlamente je už pripravená novela zákona o európskych investičných fondoch, v ktorej je už zakotvená menšinová účasť štátu v monitorovacích výboroch, kde budú mať väčšinové zastúpenie tretí sektor, prijímatelia a odborníci. Povedal, že intenzívne rokujú aj so zástupcami nadácie Zastavme korupciu. "Priniesli témy a konkrétne návrhy, ktoré by sme mohli v tejto oblasti implementovať na Slovensku. Mnohé z nich našli u nás oporu a pochopenie a v krátkej dobe by mohli byť prenesené do reality," povedal Pellegrini.



Podpredseda vlády doplnil, že ide napríklad o to, že projekty na schválenie budú posudzovať hodnotitelia povinne vybraní náhodným výberom cez počítač, budú zverejnené mená hodnotiteľov. Posilniť sa má inštitút pozorovateľa pri eurofondoch, no málo sa využíva v rozhodovacom procese, pričom napríklad ľudia z tretieho sektora budú môcť prísť a sledovať celý priebeh.



Pellegrini chce tretí sektor zapojiť aj do príprav samotných výziev a do ich podmienok, aby sa eliminovali akékoľvek snahy stanoviť diskriminačné podmienky pre niektorých účastníkov alebo účelovosť pri vyhlasovaní výziev. Podľa neho je snaha vytvoriť také podmienky, aby sa v systéme vytesnil človek, ktorý by sa chcel v tomto prostredí správať korupčne.



Pellegrini informoval, že úrad podpredsedu vyčlenil 250 000 eur pre organizácie z tretieho sektora, aby prišli s námetmi a návrhmi, ako zlepšiť celý proces tak, aby sa o prideľovaní eurofondov nehovorilo vo všeobecnosti ako o korupčnom procese.