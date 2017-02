Fico stojí za Žigom, opozícia len robí cirkus a leje špinu

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico neplánuje pre kauzu cien energií odvolať ministra hospodárstva Petra Žigu. Podľa premiéra politická zodpovednosť bola vyvodená .



"Neexistuje jeden jediný racionálny dôvod, pre ktorý by si mala konať mimoriadna schôdza parlamentu. Jediný dôvod je, že opozícia potrebuje znova robiť cirkus a liať vedrá špiny," povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády Fico, ktorý už dopredu avizoval, že poslanci strany Smer-SD sa na prípadnej mimoriadnej schôdzi venovanej odvolávaniu predsedu vlády nezúčastnia..



Premiér informoval, že v súčasnosti je už vydané nové cenové rozhodnutie pre ceny za distribúciu plynu. Tieto ceny sa vracajú na úroveň minulého roku. Končilo sa aj špeciálne zasadnutie komisie, ktorá odobruje vyhlášku o cenovej regulácii v elektroenergetike. Vyhláška, ktorá vracia všetko do minulého roka, by mala byť zverejnená v zbierke zákonov v najbližších hodinách. "Pokiaľ ide o vodu, regulačný úrad pripravuje novú cenovú vyhlášku, ktorá bude v najbližších dňoch spracovaná a zverejnená," dodal Fico.



Podľa premiéra vláda sleduje aj vývoj cien v teplárenstve. "Nemôžeme súhlasiť s tým, aby niekto cez všelijaké hry s fixnými a variabilnými položkami a všelijakými ističmi spôsobil takýto nárast cien energií. Kdekoľvek zistíme neopodstatnené zvyšovanie cien, budeme konať. Stále sme na pulze dňa," konštatoval Fico, ktorý sa nebráni tomu, aby kompetentné orgány prešetrili kroky už bývalého šéfa regulačného úradu.



Nového predsedu regulačného úradu bude podľa premiéra veľmi ťažké nájsť. "Bude problém, aby spĺňal všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré sú v zákone. Minimálne podmienka desaťročnej praxe v regulačnom prostredí je náročná. Ale musíme tak urobiť, pretože je som privítal rozhodnutie pána Holjenčíka vzdať sa svojej funkcie," uzavrel predseda vlády.