Fico sa hanbí za poslancov, vdova z fotky je dávno mŕtva

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) – Predseda OĽaNO Igor Matovič ukazoval podľa premiéra Roberta Fica v utorok v parlamente fotku mŕtvej ženy z Moravy. Uvádzal ju ako chudobnú vdovu, ktorej boli zvýšené ceny energií o sto percent.



Ako povedal Fico v stredu na tlačovej besede, je to pani z Českej republiky. "Je to Anna B. z Moravy. Táto pani zomrela v roku 2013. Je to odsúdeniahodné, ak 41 poslancov opozície predložilo takýto podvrh do NR SR. Je to cynické a odsúdeniahodné, že zneužili fotografiu cudzej štátne občianky, ktorá už nie je medzi nami. Je to tak vážny prešľap, že som dnes telefonoval s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, ktorému som sa ospravedlnil za zneužívanie tváre cudzej občianky. Rovnako som sa ospravedlnil aj jej synovi. Telefonovali sme so starostom obce, ktorý potvrdil jej totožnosť," vyhlásil. .



Poslanci podľa Fica vedeli, čo robia



Podľa Fica vo svetle nových okolností je včerajšie rozhodnutie predsedu NR SR Andreja Danka prerušiť schôdzu dôležitejšie, ako sa mohlo zdať v utorok.



"Štyridsaťjeden poslancov predložilo návrh a k tomu aj sériu fotografií, pričom zdôrazňovali fotografiu vdovy, ktorej mala prísť faktúra o sto percent vyššia ako v roku 2016. Predpokladám, že poslanci vedeli, čo robia, ak takúto fotografiu predložili do návrhu, " konštatoval s tým, že to, čoho sa dopustili títo poslanci, prekročilo posledné hranice.



Keďže podľa Fica ide o podvod poslancov, ktorí reprezentujú opozíciu sprevádzaný cynizmom a hyenizmom, jediným riešením je stiahnutie návrhu z rokovania NR SR. "Hanbím sa za týchto poslancov," dodal.



Danko sa zľakol chudobnej vdovy



Agentúra SITA v stredu informovala, že fotografia vdovy, ktorú v rokovacej sále parlamentu v utorok na mimoriadnej schôdzi ukazoval predseda OĽaNO Igor Matovič, nepatrí žiadnej konkrétnej vdove, ktorej boli neprimerane zvýšené ceny energií.



"Predpokladám, že je to z fotobanky od grafika," povedal v stredu Matovič pre agentúru SITA. V utorok po prerušení schôdze Matovič na tlačovej besede vyhlásil, že "kapitán Andrej Danko sa zľakol tejto chudobnej vdovy. Obrázka, ktorým sme iba chceli poukázať na obludnosť, ktorú chceli spáchať".



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil v utorok 13. schôdzu parlamentu hneď na jej začiatku. Dôvodom bolo, že predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič neposlúchol Dankovu výzvu nepoužívať obrázky. Líder OĽaNO pokračoval vo svojej reči, pričom ukazoval fotografiu ženy s popisom: chudobná vdova, plus 100 percent.



Matovič argumentoval, že obrázky sú súčasťou predkladaného materiálu, a tým neporušuje rokovací poriadok. Predseda parlamentu ho následne vykázal zo sály a zvolal poslanecké grémium.