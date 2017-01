Fico s predstaviteľmi ZMOS hovoril najmä o financiách

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - O novelizácii zákona o obecnom zriadení, financovaní opráv a údržby ciest v obciach, výstavbe nájomných bytov, ako aj o zákone o verejnom obstarávaní hovoril v stredu počas pracovného stretnutia premiér Robert Fico s hlavnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Cieľom rokovania bolo podľa Fica zadefinovanie spoločných cieľov na tento rok. Za týmto účelom vzniknú pracovné skupiny a už na sneme ZMOS sa bude bilancovať, čo sa podarilo dosiahnuť. "My si uvedomujeme, čo primátori, starostovia a predstavitelia miest robia pre kvalitu života. Musíme dať dohromady to, čo robí štát a čo robia obce a mestá, a vtedy ten efekt bude ešte lepší," zdôraznil Fico s tým, že vláda má záujem pokračovať v podpore samospráv.



Dôležitou témou boli miestne cesty



Vláda chce napríklad pristúpiť k novelizácii zákona o obecnom zriadení. V mestách a obciach podľa Fica vznikajú niekedy situácie, ktoré nie sú zákonne podchytené, pričom ako príklad uviedol obce, kde nikto nechce byť starostom, alebo obce, kde je príliš malý počet obyvateľov. "Budeme na to musieť zákonne reagovať," vyhlásil premiér.



Na stretnutí hovorili aj o ďalšej podpore výstavby nájomných bytov. V súčasnosti na výstavbu takýchto bytov poskytuje štát obciam 30-percentný nenávratný príspevok, zostávajúcich 70 percent dostávajú obce a mestá zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



"Dohodli sme sa, že aj v mene vyššej mobility pracovnej sily zmeníme trochu parametre, a tam, kde budeme cítiť, že tie nájomné byty by sa mali stavať viac a rýchlejšie, tak tam tá podpora zo strany štátu bude väčšia," vyhlásil Fico. Dôležitou témou boli miestne cesty, ktoré priamo patria do vlastníctva miest a obcí, či cesty II. a III. triedy, ktoré cez obce prechádzajú. "Tu sme nastavovali parametre v európskych fondoch a hľadali aj iné mechanizmy financovania opráv a údržby," konštatoval premiér s tým, že možnosťou je vytvorenie spoločného cestného fondu, do ktorého by finančne prispievali mestá a obce, aj štát.



Obecné pokladnice sú podľa Fica plnšie



Vzhľadom na dobré hospodárske výsledky, ale aj dobré hospodárenie miest a obcí majú dnes obecné pokladnice podľa Fica viac peňazí ako v minulosti. Predstavitelia ZMOS a vláda sa preto dohodli , že udržia finančný vzorec, podľa ktorého 70 percent daní fyzických osôb ide mestám a obciam a 30 percent ide do pokladnice vyšších územných celkov. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že z dane fyzických osôb nemá štát ani euro.



Ďalšími témami bolo financovanie platov učiteľov materských škôl či umeleckých škôl, ktorí sú platení z rozpočtu miest a obcí, ako aj verejné obstarávanie. V minulých rokoch sa limit pre verejné obstarávanie zvýšil z tisíc na 5 000 eur. ZMOS a vláda sa dohodli na zvýšení tohto limitu, čísla však zatiaľ nechcel špecifikovať. "Musíme ešte presne vymedziť podmienky a limity, ktoré budú zodpovedať potrebám miest a obcí," zdôraznil Fico.



Vláda a ZMOS chcú tiež pokračovať v spoločnej výstavbe detských multifunkčných ihrísk, ktorých za posledné roky podľa Fica postavili asi 800. Stavať ihriská budú najmä pri školách a škôlkach v takých obciach, kde to je mimoriadne potrebné. Vláda bude tiež pokračovať v podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorých identifikovala na Slovensku 12, tento rok pribudne ďalších päť.