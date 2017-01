Fico pri cenách energií ľudí klamal, tvrdí Matovič

Premiér Robert Fico pri cenách energií ľudí klamal. Tvrdí to líder OĽaNO Igor Matovič. "Predseda vlády ľudí zavádzal. Nie je pravdou,....

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk)



"Predseda vlády ľudí zavádzal. Nie je pravdou, že po roztrhnutí faktúry budú ľudia platiť nižšie faktúry. Ukázal sa ako diletant," povedal na pondelňajšej tlačovej besede Matovič, ktorý je stále presvedčený, že domácnosti na strednom Slovensku budú po minulotýždňovom novom cenovom konaní platiť za elektrinu viac. .



Podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) je predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík takmer neobmedzeným pánom slovenskej energetiky.



"Kým nenarazí na premiéra Roberta Fica a jeho politické záujmy, na energetickom trhu sa hrá podľa nôt, ktoré napísal on. Jeho rukopis nesie aj zákon, ktorým sa riadi on sám, či úrad, ktorému šéfuje. Aj preto môže Jozef Holjenčík dlhé roky trh s energiami bez problémov ovládať. Na úrade totiž kontroluje sám seba a za svoje rozhodnutia de facto nenesie žiadnu zodpovednosť," uviedol predseda IDH Ondrej Matej.