Fico prezradil, koho podporilo Slovensko za predsedu Európskej rady, summit riešil aj migráciu a kvalitu potravín

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko malo veľmi dobré skúsenosti s osobou Donalda Tuska na poste predsedu Európskej rady, dnes za neho opäť zahlasovalo.



Tuska zvolili na zasadnutí Európskej rady lídri pomerom hlasov 27 za a jeden proti. Proti Tuskovi bolo jeho rodné Poľsko. Ako médiá informoval predseda vlády Robert Fico po skončení prvej časti rokovania, Slovensko malo záujem na tom, aby tento post zastával niekto, kto rozumie regiónu strednej Európy..





Argumenty Poľska nekomentovali



„Viete, že táto voľba bola spojená s určitými diskusiami, ktoré vyvolala poľská strana. Tá otvorila otázku, ktorú teraz nechcem pomenovávať žiadnym prívlastkom, ale je mimoriadne zaujímavá – či môžeme do budúcnosti prijímať personálne rozhodnutia, ktoré nemajú podporu štátu, z ktorého konkrétny kandidát pochádza,“ povedal Fico s tým, že existovalo riziko, že ak by Tuska dnes nezvolili, do budúcej voľby by mohol mať väčšinovú podporu kandidát z inej časti EÚ. Fico takisto potvrdil, že poľská premiérka Beata Szydlo teraz vetuje závery Rady, hoci s nimi nemá obsahový problém.



Pokiaľ ide o jednotu Visegrádskej skupiny (V4 ) po voľbe europrezidenta, ostatní členovia argumenty Poľska nekomentovali. Poľská premiérka súčasne podľa Fica na koordinačnom stretnutí V4 povedala, že sú témy, kde skupina musí pokračovať ďalej, predovšetkým pokiaľ ide o Rímsky summit. „Spolupráca jednoducho ide ďalej a musí ísť ďalej,“ povedal Fico s tým, že postoj Beaty Szydlo vníma ako jej suverénny, individuálny postoj.



„Chcem s plným rešpektom povedať, že som si vypočul argumenty poľskej premiérky, ktorá konzistentne, opakovane argumentovala, prečo by chceli navrhnúť iného kandidáta, ale vôľa absolútnej väčšiny Európskej rady bola taká, že podporu získal Donald Tusk,“ povedal premiér pre médiá.



Čiastočne naplnená misia



Podľa Fica hlavy vlád a štátov veľmi dlho hovorili aj o migrácii a informoval, že sa V4 podarilo dostať do záverov, aby sa Európska komisia venovala dvojitej kvalite potravín, čo označil za významný diplomatický úspech. Podľa neho táto otázka nie je iba o kečupe, ale je to typickým príkladom rozdeľovania na občanov prvej a druhej kategórie. „Táto téma bude predmetom rokovania Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinovo-dodávateľského reťazca,“ dodal Fico s tým, že to by sa malo uskutočniť v júni. Vtedy by Komisia už mala predložiť rad konkrétnych odporúčaní. Vo fóre sú zastúpené všetky členské krajiny, Komisia a všetci podstatní aktéri - producenti, spracovatelia potravín. „Máme prísľub EK, že touto témou sa bude zaoberať, preto považujem misiu za čiastočne naplnenú. Teraz treba počkať, do akej miery budú návrhy EK schopné eliminovať negatívne praktiky,“ priblížil Fico.



Dnes v noci sa ešte premiéri a prezidenti budú rozprávať o bezpečnosti či európskom prokurátorovi. V piatok budú lídri bez Veľkej Británie hovoriť o summite v Ríme, ktorý sa koná 25. marca. Pokiaľ ide o európskeho prokurátora, Fico potvrdil, že na tomto bode neexistuje zhoda 28 krajín EÚ. „Preto sa využije mechanizmus posilnenej spolupráce, ktorý znamená, že ak sa nejaká skupina krajín na niečom dohodne, tak ostatné krajiny jej v tom nebudú brániť. O ničom inom sa dnes nebude rozhodovať,“ objasnil Fico s tým, že toto je veľmi odborná téma, kde treba brať na zreteľ postoj našej generálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúry či ministerstva spravodlivosti. „Ja len poviem, že budem podporovať závery, ktoré umožnia posilnenú spoluprácu. Či tam Slovensko bude alebo nebude, to musí byť predmetom odbornej diskusie,“ dodal šéf slovenskej exekutívy.