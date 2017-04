Fico prehovoril o vzťahu s Kiskom, konfliktom sa snaží vyhýbať

Premiér Robert Fico sa na utorňajšom HNClube, ktorý organizujú Hospodárske noviny vyjadril okrem iného aj ku vzťahu s prezidentom Andrejom....

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico sa na utorňajšom HNClube, ktorý organizujú Hospodárske noviny vyjadril okrem iného aj ku vzťahu s prezidentom Andrejom Kiskom.





Podľa vlastných slov Fico nemá záujem o konflikt, to prezident nadáva na neho a na vládu. „Ja si vážim pána prezidenta a snažím sa konfliktom vyhýbať, ale je mi ľúto, že prezident ide medzi študentov a nadáva na mňa a na vládu,“ povedal Fico s tým, že si nevie predstaviť, čo by médiá robili, ak by on „prejedol“ milión eur na cesty domov..





Myslí si, že z Kiskovej strany bol zbytočný aj útok na ministra vnútra Roberta Kaliňáka. „On neprišiel sám a nepredniesol správu. On dostal do rúk uznesenie NR SR, za ktoré zahlasovalo 128 poslancov, čiže aj opozície. Kaliňák dal len faktickú správu,“ povedal Fico na adresu .









, ,