Fico po voľbách oklamal ľudí, poslanec za OĽaNO-NOVA navrhuje odškodnenie klientov nebankoviek

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanec za hnutie OĽaNO-Nova Martin Fecko predkladá na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov.



Podľa opozičného poslanca si podvedení občania aspoň čiastočne zaslúžia odškodnenie, keďže pri nebankových subjektoch zlyhal najmä štát. Návrh počíta s najvyšším možným podielom odškodnenia vo výške 33-tisíc eur a najvyššia možná čiastka odškodnenia z tohto podielu by bolo 13 200 eur pri predpokladanom počte asi 50-tisíc ľudí..



“Opakovane predkladáme do parlamentu návrh zákona, ktorým by sme odškodnili klientov nebankových spoločností, pretože vtedajšia vládna moc nesie za ten stav priamu zodpovednosť,” uviedol Fecko s tým, že premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti viackrát sľuboval odškodnenie, no za deväť rokov vo vláde tak neurobil.



“Na svoje sľuby po voľbách zabudol a ľudí oklamal. Premiér Fico by nemal na svoj sľub zabúdať, a preto mu dávame príležitosť, aby dodatočne napravil túto nespravodlivosť,“ pripomenul Fecko. Podľa neho neboli v tom čase správne nastavené zákony ani kontrolné mechanizmy, a tak ľudia doplatili na zlyhanie štátu v tejto oblasti.



Najbližšia schôdza NR SR je naplánovaná od 9. mája.