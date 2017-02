Fico k cenám energií: Nepočúvajte toho poloblázna Matoviča

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Pre zvýšené zálohové platby za elektrinu sa bude narýchlo meniť vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike, platná od začiatku tohto roka. Ako uviedol na pondelkovej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico, dohodli sa na tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s distribučnými spoločnosťami. "Nová vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike vráti pre celé Slovensko podmienky z minulého roka. Konáme v duchu, že nie je dôvod na akékoľvek zvyšovanie cien energií," dodal.



Staronová vyhláška regulačného úradu by mala uzrieť svetlo sveta v skrátenom konaní. Ako uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, platiť by mala začať už do konca tohto týždňa. "Na základe dohody medzi distribučnými spoločnosťami a ÚRSO sa vrátime k vyhláške z roku 2016. To znamená aj cenová úroveň sa vráti na úroveň z minulého roka. Už nebude vôbec riešený žiadny istič," povedal Žiga. Zároveň uviedol, že cena elektriny by mala nakoniec ešte klesnúť, keďže vlani klesala cena samotnej komodity na trhoch..



"Ľudia nech si počkajú. Prosím vás, nepočúvajte toho poloblázna Matoviča a ďalších ľudí. Počkajte si na nové zálohové platby na základe novej vyhlášky. Pokiaľ už niekto zaplatil novú zálohovú platbu, tak to bude mať v priebehu roka zúčtované, ale určite nepríde ani o jediné euro," konštatoval Fico. Dodal že súčasný predseda ÚRSO Jozef Holjenčík sa oficiálne vzdá funkcie na utorňajšom zasadnutí Regulačnej rady a následne zašle prezidentovi list o odstúpení z funkcie.