Fico hovoril so Zvolenským, ako zvýšiť životnú úroveň ľudí

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský a predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretli na Úrade vlády SR a diskutovali o pozitívnom vývoji slovenskej ekonomiky a o tom, ako tieto výsledky pretaviť do zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska.



Po stretnutí o téme rozhovoru informovali novinárov. "Zaželal som pánovi premiérovi všetko dobré do nového roka," povedal Zvolenský s tým, že premiér ho oboznámil o pozitívnom vývoji slovenskej ekonomiky. Okrem toho hovorili aj o potrebe zvyšovania bezpečnosti na Slovensku. "Bolo cítiť zvýšené opatrenia aj na uliciach počas Silvestra, aby sa občania cítili čo najbezpečnejšie," dodal Zvolenský.



Stretnutie sa uskutočnilo na začiatku nového roka, lebo premiér očakáva, že agenda bude čoraz náročnejšia. "Rozhovor bol v pokojnej novoročnej atmosfére. Mám záujem na tom, aby vláda mala korektné vzťahy s katolíckou cirkvou," povedal premiér Fico a dodal, že ich spája hlavne sociálna oblasť.



"Informoval som pána arcibiskupa Zvolenského o tom, že v roku 2016 sa výrazne darilo ekonomike na Slovensku. Tento rok nás čaká výsledky hospodárskeho rastu pretaviť do zvýšenia životnej úrovne ľudí. Zvýšiť materskú na úroveň čistého príjmu, zvýšiť rodičovský príspevok," uviedol.



Zvolenského informoval aj o záujme zosúladiť stredoškolské vzdelávanie s tým, čo potrebuje prax. "Nevyhli sme sa ani téme rastu miezd," zdôraznil predseda vlády s tým, že hoci máme na Slovensku vysokú produktivitu, mzdy tomu nezodpovedajú. Fico verí, že vzťahy s katolíckou cirkvou budú také isté ako doteraz, lebo cirkev podľa neho zohráva nenahraditeľnú úlohu v štáte.



V rozhovore sa dotkli aj islamizácie. Arcibiskup Zvolenský uznal, že v Európe je čoraz viac ľudí, ktorí sa identifikujú s islamským vierovyznaním.



"Je to aj problém nás kresťanov. Reprodukcia obyvateľstva je minimálna a aj to je fakt, ktorý si môžeme vyčítať, a tým sa musíme zaoberať," zdôraznil. Dôležitá je podľa neho motivácia veriacich - dodávať im vnútornú silu k otvorenosti pre budúcnosť a organizovať podporu rodinám, ktoré majú deti.



Na otázku, či sa zaoberali aj odlukou cirkvi od štátu, obaja potvrdili, že toto témou rozhovoru nebolo. Premiér uviedol, že pokiaľ sa nenájde model, vyhovujúci ako štátu, tak cirkvi, nemá zmysel súčasný stav meniť. "Preto budeme hľadať prieniky, ako pretaviť hospodársky rast do života ľudí," uzavrel Fico.