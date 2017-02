Fico chváli príspevok na lyžiarsky kurz, pomáha žiakom

Lyžiarske kurzy dotované vládou absolvovalo vlani viac ako 75-tisíc žiakov a študentov. Tento rok by 150-eurovú podporu malo využiť....

POVAŽSKÁ BYSTRICA 20. februára (WebNoviny.sk) – Lyžiarske kurzy dotované vládou absolvovalo vlani viac ako 75-tisíc žiakov a študentov. Tento rok by 150-eurovú podporu malo využiť vyše 88-tisíc školákov.



Podľa premiéra Roberta Fica sa týmto opatrením, ktoré začalo platiť v januári 2016, podarilo vláde vytvoriť synergický efekt - dotovanie lyžiarskych výcvikov strojnásobilo záujem školákov, zaplnili sa aj menej vyhľadávané lyžiarske strediská a chaty a penzióny sú viac vyťažené aj počas pracovného týždňa. .



"Kým pred zavedením tohto opatrenia chodila na takýto lyžiarsky kurz len jedna tretina študentov, tak dnes sa prakticky blížime k sto percentám študentov. Treba vnímať toto opatrenie aj ako sociálne. Máme záujem, aby každý študent a žiak bez ohľadu na sociálne postavenie jeho rodičov, mal možnosť takéto niečo absolvovať, pretože to nie je len otázka telesnej prípravy, ale aj socializácie študentov a žiakov v rámci konkrétnych výletov. A je to aj ekonomický projekt, pretože významne podporuje penzióny, hotely, reštaurácie a tiež lyžiarske strediská," povedal predseda vlády Robert Fico po návšteve lyžiarskeho kurzu v Lazoch pod Makytou v pohorí Javorníky v okrese Púchov.



Viac ako 75-tisíc školákov, ktorí absolvovali v roku 2016 lyžiarsky kurz s využitím 150-eurového vládneho príspevku, znamená podľa Fica viac ako 300-tisíc prenocovaní a teda výrazný príspevok k rozvoju cestovného ruchu. Vlani zaznamenal slovenský cestovný ruch o 1 100 000 prenocovaní viac ako v roku 2015 a podľa prezidenta Zväzu cestovného ruchu Mareka Harbuľáka jednou tretinou sa na tomto náraste podieľal práve projekt vládou dotovaných lyžiarskych kurzov.



Premiér dodal, že v roku 2016 stála podpora školských výcvikov 10,7 milióna eur, pričom zdôraznil, že školám to umožnilo zaplatiť žiakom päťdňové kurzy s ubytovaním, stravou, dopravou a lyžiarskym lístkom. "Ale ak 10 701 000 eur má za následok jednotretinový podiel nárastu cestovného ruchu na Slovensku, tak to boli vynikajúco vynaložené finančné prostriedky," dodal Fico. Tento rok by bezplatné lyžiarske kurzy malo absolvovať 88 400 žiakov a študentov a vláda odhaduje, že to bude stáť asi 13 miliónov eur.