Fico chce v boji proti korupcii spolupracovať s mimovládkami



BRATISLAVA 1. marca (Webnoviny.sk) - Premiér SR Robert Fico by chcel spolupracovať s mimovládnymi organizáciami v boji proti korupcii. V stredu diskutoval s predstaviteľmi Transparency International Slovensko, Aliancie Fair Play a nadácie Zastavme korupciu. Ako priblížil predseda vlády, išlo o prvé, rámcové stretnutie, kde sa načrtli určité možnosti spolupráce medzi vládou a mimovládnymi organizáciami. Pokračovať v diskusii budú 15. marca tohto roka už ku konkrétnym bodom.



Ako vyhlásil predseda vlády po stretnutí, na Slovensku treba vyvinúť iniciatívu smerom k ľuďom a povzbudiť ich k tomu, aby poskytovali informácie o korupčnom správaní. Podľa Fica treba zatraktívniť zákon o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. "My tento zákon máme, ale ako konštatovali aj predstavitelia týchto mimovládnych organizácií, je to často strach týchto ľudí, že budú šikanovaní, alebo že iným spôsobom budú postihnutí, ak poskytnú orgánom činným v trestnom konaní relevantné informácie o korupcii," dodal premiér. Do najbližšieho stretnutia dá pripraviť rad vylepšení a motivačných opatrení spomínaného zákona..



Fico v týchto dňoch oslovil aj primátorov a starostov. "Všetkým primátorom a starostom je rozosielaný môj osobný list, kde im hovorím, že sú často prijímateľmi peňazí z európskych fondov alebo iných dotačných mechanizmov štátu. A že ich povzbudzujem a vyzývam, ak sa stretnú s nejakým konaním, že niekto od nich niečo pýta, aby takéto informácie bezodkladne nahlasovali, či už orgánom činným v trestnom konaní, alebo mne osobne," povedal Fico.



Šéf Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš poznamenal, že predseda vlády mimovládkam ponúkol spoluprácu a zisťoval ich názory. "Myslím, že skôr hľadal zmenu zákonov, alebo ako vlastne ľudí presvedčiť, že tú korupciu treba hlásiť, a že im štát naozaj pomôže," povedal. Ako pokračoval, sú veci, ktoré by sa dali zlepšiť pri ochrane oznamovateľov, ale Šípoš vidí veľkú úlohu aj v tom, ako sa sám premiér stavia k politickým kauzám.



Riaditeľ nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla uviedol, že si s premiérom "vyčistili stôl". "Aj na nadáciu Zastavme korupciu boli zo strany predsedu vlády v nedávnej dobe pomerne ostré a neférové útoky a zdá sa nám, že ak nejaká spolupráca má nastať, tak by si to vyžadovalo viac rešpektu a vecnosti, obojstranne, čo sa týka nejakých verejných vyjadrení," povedal Sibyla.