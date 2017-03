Fico chce v boji proti korupcii pokračovať v spolupráci s OECD

PARÍŽ 30. marca (WebNoviny.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico chce v boji proti korupcii pokračovať v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Ako povedal po rokovaní s generálnym tajomníkom OECD José Ángelom Gurríom na protikorupčnom fóre, slovenská vláda pripravuje novelu zákona o oznamovateľskej činnosti, ktorú bude organizácia pripomienkovať. Slovensko už v januári tohto roka požiadalo OECD o audit protikorupčnej legislatívy. Prvé výsledky by mali byť známe v júni. .



Novela zákona



Ako ďalej Fico uviedol, súčasný platný zákon o oznamovateľoch trestnej činnosti má pracovnoprávny charakter, ide teda o ochranu oznamovateľov najmä v pracovnoprávnom procese. Vláda chce podľa premiéra rozšíriť túto ochranu aj na iné úrovne.





"Musíme sa baviť aj na tému, či neposkytovať finančné odmeny ľuďom, ktorí poskytnú relevantné informácie o korupcii, musíme sa baviť o tom, či týmto ľuďom nevieme ponúknuť, v prípade zvlášť kvalitných informácií, novú identitu," uviedol Fico.





Podľa premiéra je korupcia témou, ktorá dnes hýbe spoločnosťou. V príhovore na antikorupčnom fóre korupciu označil za rakovinu spoločnosti.



Vláda SR preto plánuje do parlamentu predložiť novelu zákona o oznamovateľskej činnosti, na ktorej bude spolupracovať s OECD. "My sme zaslali náš zákon o oznamovateľskej činnosti, čakáme, že bude zhodnotený a akékoľvek pripomienky OECD zapracujeme do novely zákona," vyhlásil premiér.



Fico napísal starostom a primátorom



Novela zákona má povzbudiť občanov, aby sa nebáli nahlasovať protikorupčné správanie, ako aj zlepšiť podmienky ochrany oznamovateľov, tak aby neboli pre svoje ohlásenia postihovaní. Fico tiež pripomenul, že sa obrátil listom na všetkých starostov a primátorov, aby akékoľvek známky protikorupčného správania nahlasovali.



Premiér zároveň potvrdil, že povzbudzuje verejnosť, aby sa k téme korupcie vyjadrovala. "Nemám, žiadny problém s tým, že ľudia chcú ísť na námestie a povedať niečo o korupcii. Pozývam ich, nech prídu povedať svoj názor na korupciu, ja im chcem ponúknuť relevantné riešenie," vyhlásil.



Zároveň však dodal, že v prípade boja proti korupcii a netransparentnosti nebude nahrádzať vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ako to podľa neho robí opozícia. "Ja môžem vyvodzovať politickú zodpovednosť, ale nemôžem vyvodzovať zodpovednosť právnu," uzavrel premiér.