Fico bude odporúčať poslancom za Smer-SD voliť zmenu na čele RTVS

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico bude poslancom strany odporúčať, aby sa vo voľbách generálneho riaditeľa RTVS postavili za zmenu na čele RTVS. Ako povedal vo štvrtok v parlamente počas Hodiny otázok v odpovedi na poslaneckú otázku Ondreja Dostála, súčasné vedenie RTVS nezvládlo verejnoprávnosť. RTVS by si podľa neho mala vážiť verejnoprávnosť a nie sledovanosť. „Smer sa má právo rozhodnúť,“ povedal v súvislosti s tým, že nového generálneho riaditeľa RTVS budú voliť v lete poslanci NR SR.





"Rozhlas a televízia Slovenska sa dlhodobo odmieta nechať vtiahnuť do politického súboja a plní si všetky zákonné povinnosti verejnoprávneho vysielateľa," uvádza sa v reakcii rádiotelevízie na dnešné vyjadrenie predsedu vlády v parlamentnom pléne. RTVS zároveň zdôrazňuje, "že inštitúcii ako aj jej spravodajstvu verí stále viac divákov a poslucháčov. Svedčia o tom nielen dlhodobé prieskumy a trendy na slovenskom mediálnom trhu, ale aj výsledky medzinárodných prieskumov, akým je nepochybne napríklad Eurobarometer. Slovensko v minulom roku skončilo spolu s Nemeckom na 5. mieste spomedzi členských štátov EÚ v otázke nezávislosti verejnoprávnych médií od politických tlakov, boli sme tak v tesnom závese za krajinami ako Fínsko, Švédsko či Dánsko". Agentúre SITA reakciu Rozhlasu a televízie Slovenska poskytla hovorkyňa RTVS Dominika Šulková..





Mediálna oblasť je podľa Fica pokrivená tak, že znemožňuje demokratickú politickú súťaž. Upozornil, že je zatajované, čo robí vláda. „Všetky médiá kryjú prezidenta (v súvislosti s využívaním letky ministerstva vnútra – poznámka SITA), lebo je prezidentom 24 hodín. Ja som predsedom vlády 12 hodín? Kryjú sa totálne prešľapy,“ vyhlásil Fico, ktorého uráža, že v NR SR je poslanec, ktorý preukázateľne s mafiánmi chodil na dovolenku, obchodoval s drogami „“. „Keby to robil náš človek, tak ho mediálne popravíte,“ vyhlásil Fico.