Fialková na šampionáte prekvapila, s výkonom je spokojná

BANSKÁ BYSTRICA 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovensko vyťažilo zo svetového šampionátu v biatlone v rakúskom Hochfilzene, ktorý sa skončil v nedeľu, tri umiestnenia v top desiatke.



Ide o dve ôsme miesta, konkrétne Anastasie Kuzminovej v rýchlostných pretekoch a potom aj štafety žien doplnenej Paulínou a Ivonou Fialkovými a Janou Gerekovou. .



Navyše spomenutá Paulína Fialková obsadila v záverečných pretekoch s hromadným štartom premiérovo v kariére desiate miesto. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v sídle Slovenského zväzu biatlonu (SZB) v Banskej Bystrici neskrývala pocity radosti a spokojnosti: "Výsledky hodnotím veľmi pozitívne. Boli to najúspešnejšie majstrovstvá sveta v mojej kariére. Som veľmi spokojná. Nečakala som, že sa budem pohybovať okolo desiatky. Mrzí ma iba šprint, v ktorom som urobila dve strelecké chyby, ale v stíhačke som to napravila a dokázala som sa o devätnásť miest posunúť. Vytrvalostné preteky nie sú obľúbenou disciplínou, ale vybojovala som si účasť v masovom štarte a o výsledku v top desiatke nemusím ani hovoriť."



Otázkou bola psychická stránka



Paulína Fialková pred majstrovstvami sveta nedúfala, že sa predstaví v záverečných pretekoch s hromadným štartom. Zvlášť po tom, ako jej nevyšiel šprint. "Masák som absolvovala za odmenu, teda za výkon v stíhačke a veľký boj vo vytrvalostných pretekoch. Ide o prominentnú súťaž, v ktorej je ťažké presadiť sa, takže som veľmi šťastná, že sa mi podaril prienik do top desiatky," netajila P. Fialková a dodala:



"Zodpovedne som sa pripravovala na majstrovstvá sveta. Formu sme s trénerom časovali práve na tento šampionát. Otázka bola, či to zvládnem po psychickej stránke, lebo streľba je otázka psychiky. Ak by sa to podarilo, dúfali sme v pekné výsledky, tie sa napokon aj dostavili. Takže až také veľké prekvapenie to pre mňa na druhej strane nie je."



Šampionát vyšiel perfektne



V Banskej Bystrici sa k úspechom slovenských biatlonistiek vyjadrila aj trénerka ženskej reprezentácie Anna Murínová: "Výsledky na začiatku sezóny neboli uspokojivé, ale šampionát nám vyšiel perfektne. Všetci sme veľmi spokojní. Pred majstrovstvami sme si kládli nižšie ciele, teda bodované umiestnenia do tridsiatky. Nasťa Kuzminová vzhľadom na jej zdravotný stav musela dať všetko do prvého štartu v rýchlostných pretekoch a vyšlo jej to. Dosiahla ôsme miesto, potom už bola unavená, nebolo v jej silách naplno zvládnuť celý program. Paulína Fialková ukázala pred Hochfilzenom na poslednom sveťáku, že jej forma stúpa. Následne absolvovala kvalitnú prípravu a urobila všetko pre to, aby dosiahla na svetovom fóre čo najlepšie výsledky a vyšlo jej to nad očakávanie."