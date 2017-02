Feuz potešil tisícky Švajčiarov, vyhral kráľovský zjazd

ST. MORITZ 12. februára (WebNoviny.sk) - Najočakávanejšie zlato z majstrovstiev sveta v alpských disciplínach v St. Moritzi zostáva vo Švajčiarsku. Kráľovský mužský zjazd vyhral Beat Feuz s náskokom 12 stotín sekundy pred Kanaďanom Erikom Guayom a 37 stotín pred Rakúšanom Maxom Franzom. Úradujúci majster sveta z Beaver Creeku 2015 Švajčiar Patrick Küng skončil štvrtý spoločne s nórskym favoritom Kjetilom Jansrudom. Obom chýbalo k bronzu máličko - prehrali ho o 2 stotinky sekundy.



Podľa pôvodného rozpisu sa malo jazdiť už v sobotu, ale proti bola hmla. Z 56 pretekárov na štarte klasifikovali v cieli zjazdu 53. Jediný slovenský reprezentant Martin Bendik obsadil 41. priečku s odstupom 3,75 s na víťaza. .



Feuz vybojoval trinástu zlatú medailu



Bývalý trojnásobný juniorský svetový šampión Feuz vybojoval trinástu zlatú medailu pre Švajčiarsko na majstrovstvách sveta v zjazde mužov. Celkovo majú Švajčiari v tejto kráľovskej disciplíne na konte 41 cenných kovov, čo je historicky najviac.Rodák zo Schangnau si dal zlatou medailou pekný darček k tridsiatym narodeninám, ktoré dovŕšil v sobotu. Bronzový z MS 2015 v Beaver Creeku dosiahol na sanktmoritzskom snehu najväčší úspech v kariére.



"Ťažko hľadám slová, je to obrovský úspech a ešte pred tisíckami domácich divákov. Pred pretekmi sa toho popísalo až-až o našich ambíciách, ale ja som sa snažil koncentrovať iba na svoj výkon. Bolo náročné zvyknúť si na tie neustále posuny štartu, ale nakoniec to dopadlo výborne," povedal Beat Feuz v reakcii pre Eurosport aj neskôr pre rakúske médiá.



Guay zažil ešte jeden vrchol kariéry



Kanaďan Guay ako 35-ročný zažil v St. Moritzi ešte jeden nečakaný vrchol kariéry, keď po zlatej medaile zo super G pridal striebro zo zjazdu. "Snažil som sa byť maximálne rýchly hore aj dolu. Cítim, že mi to vyšlo. Mám za sebou veľkolepý týždeň, cítim sa výborne," povedal Erik Guay.



Max Franz ukončil 12-ročné čakanie Rakúšanov na medailu zo zjazdu z majstrovstiev sveta a zároveň získal prvý cenný kov pre mužskú časť rakúskej výpravy v St. Moritzi. "V hornej časti som bol rýchly a som rád, že som si to preniesol až dolu. Tušil som, že dnes môžem byť rýchly, ale na trati som mal dve zaváhania, po ktorých by som to na medailu vôbec nepredpokladal. Je skvelé užívať si to s rodinou aj priateľkou, ktorá za mnou prišla," povedal Max Franz na webe ORF.







1. Beat Feuz (Švaj.) 1:38,91 min, 2. Erik Guay (Kan.) +0,12 s, 3. Max Franz (Rak.) +0,37, 4. Patrick Küng (Švaj.) a Kjetil Jansrud (Nór.) +0,39, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,49, 7. Boštjan Kline (Slovin.) +0,52, 8. Andreas Sander (Nem.) +0,56, 9. Peter Fill (Tal.) +0,65, 10. Brice Roger (Fr.) +0,82,...41. Martin Bendik (SR) +3,75