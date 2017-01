Federer je späť v Top 10, Wawrinka predbehol Raonica

LONDÝN 30. januára (WebNoviny.sk) - Britský tenista Andy Murray trinásty týždeň figuruje na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Druhý zostal Srb Novak Djokovič a na tretie miesto sa posunul Švajčiar Stan Wawrinka pred Kanaďana Milosa Raonica.



Na piatej priečke sa nachádza Japonec Kei Nišikori, na šiestu sa z deviatej dostal Rafael Nadal, ktorý v nedeľu neuspel vo finále melbournských grandslamových Australian Open. Španielov premožiteľ Roger Federer zo Švajčiarska, v minulosti takisto jednotka počítačového poradia, sa zo 17. pozície vrátil do Top 10, kde naposledy bol vlani 6. novembra, a to 734. týždeň bez prerušenia. .







Slovenskou jednotkou je Martin Kližan na 36. pozícii, v porovnaní so 16. januárom klesol o dve miesta. V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 108. Lukáš Lacko, 115. Jozef Kovalík, 135. Andrej Martin a 136. Norbert Gombos.



Lídrom štvorhry je Francúz Nicolas Mahut. Nasleduje jeho deblový partner a krajan Pierre-Hugues Herbert. Tretia pozícia patrí Bobovi a Mikovi Bryanovcom, až za nimi sú premožitelia amerických dvojičiek z finále AO: 5. Fín Henri Kontinen a 6. Austrálčan John Peers. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie stále je 82. Andrej Martin pred 126. Igorom Zelenayom.







Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 30. januáru 2017:



1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11 540 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9825, 3. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5695, 4. (3.) Milos Raonic (Kan.) 4930, 5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4830, 6. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 4385, 7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3560, 8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3505, 9. (6.) Gael Monfils (Fr.) 3445, 10. (17.) Roger Federer (Švaj.) 3260, 11. (11.) David Goffin (Belg.) 2930, 12. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 2790, 13. (15.) Grigor Dimitrov (Bul.) 2765, 14. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2685, 15. (13.) Nick Kyrgios (Aus.) 2415,...



Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 30. januáru 2017:



1. (1.) Nicolas Mahut (Fr.) 8820 bodov, 2. (2.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 8205, 3. (5.) Bob Bryan (USA) a (5.) Mike Bryan (USA) - obaja 7610, 5. (7.) Henri Kontinen (Fín.) 7430, 6. (9.) John Peers (Aus.) 7290, 7. (3.) Bruno Soares (Braz.) 5660, 8. (4.) Jamie Murray (V. Brit.) 5570, 9. (8.) Marcelo Melo (Braz.) 5460, 10. (10.) Marc López (Šp.) 4633,...