Federer je po turnaji v Miami svetovou štvorkou, slovenskou jednotkou Kližan

Rebríček Emirates ATP Rankings





k 3. aprílu 2017





62. (61.) Martin Kližan 800, 110. (114.) Lukáš Lacko 546, 115. (113.) Norbert Gombos 522, 127. (129.) Jozef Kovalík 461, 155. (154.) Andrej Martin 386, 426. (384.) Filip Horanský 98, 565. (598.) Alex Molčan 55, 572. (571.) Patrik Fabian 54

Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings





k 3. aprílu 2017





97. (98.) Andrej Martin 796, 115. (116.) Igor Zelenay 661, 174. (171.) Martin Kližan 430, 664. (669.) Patrik Fabian 71

LONDÝN 3. apríla (WebNoviny.sk) - Britský tenista Andy Murray dvadsiaty druhý týždeň figuruje na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Druhý zostal Srb Novak Djokovič a na treťom mieste je Stan Wawrinka.Ďalší Švajčiar Roger Federer, ktorý po kalifornskom Indian Wells triumfoval aj v Miami na Floride, sa posunul zo 6. na 4. miesto a zdolaný finalista Rafael Nadal zo Španielska išiel zo 7. na 5. stupienok. Federer vstúpil do tejto sezóny na 16. priečke, ešte pred štyrmi týždňami "len" uzatváral Top 10..Slovenskou jednotkou je Martin Kližan na 62. pozícii (predtým 61.). V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 110. Lukáš Lacko, 115. Norbert Gombos, 127. Jozef Kovalík a 155. Andrej Martin.Fín Henri Kontinen sa k 3. aprílu stal novou jednotkou svetového rebríčka, historicky absolútne prvou zo svojej krajiny. Stalo sa to vo štvorhre. Dvadsaťšesťročný helsinský rodák so sídlom v estónskom Tallinne je jubilejným 50. lídrom hodnotenia deblistov v histórii.V počítačovom poradí nasleduje severanov partner John Peers z Austrálie a Američania Bob a Mike Bryanovci. Kontinen na špici vystriedal Francúza Nicolasa Mahuta, ktorý viedol od 11. júla 2016, čiže 38 týždňov, a dovedna počas kariéry panoval 39 týždňov. Teraz je piaty.Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie je 97. Andrej Martin. Národnou dvojkou je Igor Zelenay na 115. mieste.1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11 960 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 7915, 3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5785, 4. (6.) Roger Federer (Švaj.) 5305, 5. (7.) Rafael Nadal (Šp.) 4735, 6. (5.) Milos Raonic (Kan.) 4345, 7. (4.) Kei Nišikori (Jap.) 4310, 8. (9.) Marin Čilič (Chor.) 3385, 9. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3385, 10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3265, 11. (11.) Gael Monfils (Fr.) 3010, 12. (13.) Grigor Dimitrov (Bul.) 2880, 13. (14.) Tomáš Berdych (ČR) 2790, 14. (12.) David Goffin (Belg.) 2705, 15. (17.) Jack Sock (USA) 2510,...1. (2.) Henri Kontinen (Fín.) 7700 bodov, 2. (3.) John Peers (Aus.) 7560, 3. (4.) Bob Bryan (USA) a (4.) Mike Bryan (USA) - obaja 7430, 5. (1.) Nicolas Mahut (Fr.) 6930, 6. (9.) Marcelo Melo (Braz.) 6880, 7. (6.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6455, 8. (7.) Jamie Murray (V. Brit.) 6430, 9. (8.) Bruno Soares (Braz.) 6430, 10. (12.) Ivan Dodig (Chor.) 5055,...