Federer a Wawrinka potrebovali na postup iba tri sety

MELBOURNE 18. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarski viacnásobní grandslamoví šampióni Stan Wawrinka a Roger Federer v stredu zhodne potrebovali len tri sety na úspech v 2. kole dvojhry na vrcholných tenisových Australian Open v Melbourne. Premožiteľ Martina Kližana z pondelka Wawrinka zdolal Steva Johnsona 6:3, 6:4, 6:4. Rekonvalescent Roger Federer prekonal iného Američana Noaha Rubina 7:5, 6:3, 7:6 (3), pričom v treťom dejstve sa dostal z 2:5, ako podávajúci v ôsmom geme odvrátil dva jednotlivé setbaly.







Miestny šampión spred troch rokov Wawrinka nasadený ako štvrtý bude medzi najlepšími 32 hrať s úspešným zo súboja Paolo Lorenzi (Tal.) - Viktor Troicki (Srb.-29). Dobyvateľ ročníkov 2004, 2006, 2007 a 2010 Federer, teraz sedemnástka hierarchie, si v rovnakej fáze zmeria sily s českou desiatkou podujatia Tomášom Berdychom, s ktorým stojí 16:6. Rivalita sa začala už na OH 2004 v Aténach úspechom Berdycha. Priamo na AO vedie Švajčiar 3:0 vrátane obratu z manka 0:2 na sety v osemfinále ročníka 2009. Vlani vo štvrťfinále Federer zvíťazil 7:6 (4), 6:2, 6:4.



Tridsaťjedenročný Wawrinka má tri trofeje z Majors (aj Roland Garros 2015 a US Open 2016). O štyri roky starší Federer je so 17 primátmi rekordérom veľkej štvorky, na ďalší úspech však čaká už od Wimbledonu 2012. Derby prichádza do úvahy až v semifinále. Wawrinka a Federer v roku 2008 spoločne získali zlato vo štvorhre na olympijských hrách v Pekingu, v sezóne 2014 mali zásadný podiel na triumfe krajiny helvétskeho kríža v Davisovom pohári.



Viktor Troicki (Srb.-29) - Paolo Lorenzi (Tal.) 6:3, 1:6, 7:6 (3), 3:6, 6:3



Steve Darcis (Belg.) - Diego Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:3, 2:6, 6:4



- Dudi Sela (Izr.) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4



Stan Wawrinka (Švaj.-4) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:4, 6:4



Kei Nišikori (Jap.-5) - Jérémy Chardy (Fr.) 6:3, 6:4, 6:3



Tomáš Berdych (ČR-10) - Ryan Harrison (USA) 6:3, 7:6 (6), 6:2



Jo-Wilfried Tsonga (Fr.-12) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:2, 6:2, 6:3



Roger Federer (Švaj.-17) - Noah Rubin (USA) 7:5, 6:3, 7:6 (3)



Mischa Zverev (Nem.) - John Isner (USA-19) 6:7 (4), 6:7 (4), 6:4, 7:6 (7), 9:7



Sam Querrey (USA-31) - Alex De Minaur (Aus.) 7:6 (5), 6:0, 6:1



Malek Jaziri (Tun.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:2, 6:3, 7:5



Andy Murray (V. Brit.-1) - Andrej Rubľov (Rus.)



Daniel Evans (V. Brit.) - Marin Čilič (Chor.-7)



Andreas Seppi (Tal.) - Nick Kyrgios (Aus.-14)



Karen Chačanov (Rus.) - Jack Sock (USA-23)



Bernard Tomic (Aus.-27) - Víctor Estrella-Burgos (Dom. rep.)