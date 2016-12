Farage a Le Penová po Berlíne: Zrušte voľný pohyb osôb

Bývalý predseda euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage vyzval v piatok Európsku úniu, aby zrušila voľný....

LONDÝN 23. decembra (WebNoviny.sk) - Bývalý predseda euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage vyzval v piatok Európsku úniu, aby zrušila voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru.



"Ak je ten človek, ktorého zastrelili v Miláne, skutočne vrahom z Berlína, tak to dokazuje, že schengenský priestor predstavuje ohrozenie verejnej bezpečnosti," uviedol na Twitteri Farage. Na zrušenie voľného pohybu osôb vyzvala aj líderka ultrapravicovej francúzskej strany Národný front (FN) Marine Le Penová.



"Táto eskapáda v najmenej dvoch alebo troch krajinách je príznačná pre absolútnu bezpečnostnú katastrofu, ktorú schengenská dohoda predstavuje. Opäť sľubujem, že vrátim Francúzsku plnú kontrolu nad jeho zvrchovanosťou a štátnymi hranicami a skoncujem s dôsledkami Schengenskej dohody," uviedla podľa spravodajskej televízie Sky News Le Penová.



Obaja euroskeptickí politici reagovali na skutočnosť, že talianska polícia v piatok pri Miláne zastrelila 24-ročného tuniského občana Anisa Amriho, ktorý je podozrivý z toho, že v pondelok vrazil kamiónom do návštevníkov vianočných trhov v Berlíne, pričom 12 ľudí usmrtil a ďalším 49 osobám spôsobil zranenia.



Napriek tomu, že išlo o najhľadanejšieho človeka v Európe, Amri sa vďaka voľnému pohybu osôb v rámci schengenského priestoru prepravil vlakom z Berlína do Milána, pričom prekročil hranice troch štátov a prekonal vzdialenosť viac ako 1000 kilometrov.