Fanúšikovia zostavili tím roka, nechýba Ronaldo ani Messi

NYON 5. januára (WebNoviny.sk) - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a Antoine Griezmann tvoria útočné trio v Tíme roka 2016, o ktorom hlasovali fanúšikovia na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).



Do 11-členného výberu hráčov pôsobiacich na starom kontinente sa dostalo až osem futbalistov zo španielskej La Ligy. Najviac zastúpeným klubom je úradujúci víťaz Ligy majstrov Real Madrid.



Miesto v najlepšej zostave si vybojovali stredopoliari "bieleho baletu" Luka Modrič a Toni Kroos, dopĺňa ich Andrés Iniesta z FC Barcelona. V defenzíve figurujú Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelona), Jérome Boateng (Bayern Mníchov) a Leonardo Bonucci (Juventus Turín). Medzi tri žrde by hlasujúci postavili brankára Juventusu Turín Gianluigiho Buffona.



Najviac hlasov (488-tisíc) dostal Sergio Ramos. C. Ronaldo je súčasťou ideálnej zostavy už jedenástykrát v rade. Futbaloví priaznivci mohli vyjadriť svoj názor od 21. novembra do 3. januára. Do hlasovania sa ich zapojilo 650-tisíc.



Gianlugi Buffon (Tal. / Juventus Turín) - Jérome Boateng (Nem. / Bayern Mníchov), Gerard Piqué (Šp. / FC Barcelona), Sergio Ramos (Šp. / Real Madrid), Leonardo Bonucci (Tal. / Juventus Turín) - Luka Modrič (Chor. / Real Madrid), Toni Kroos (Nem. / Real Madrid), Andrés Iniesta (Šp. / FC Barcelona) - Lionel Messi (Arg. / FC Barcelona), Antoine Griezmann (Fr. / Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid)