Fanúšikovia na tribúnach stuhli, Libor Hudáček vrazil hlavou do mantinelu a musel do nemocnice

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Necelú minútu pred koncom piatkového bratislavského zápasu Slovensko - Fínsko (3:2) v seriáli Euro Hockey Challenge všetci fanúšikovia na tribúnach zamrzli.



Útočník Libor Hudáček totiž nešťastne prepadol cez ležiaceho súpera a hlavou narazil do mantinelu. Niekoľko minút zostal nehybne ležať na ľade a do útrob štadióna ho museli transportovať na nosidlách..





"Lekár mi povedal, že Libor našťastie môže hýbať so všetkými končatinami, bolí ho krk. Dostal tam silný úder a ja dúfam, že to bude len ponaťahované," informoval tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger a doplnil: "Šli s doktorom do nemocnice, aby to aj zröntgenovali. Nech predídeme možným komplikáciám."



Dvadsaťšesťročný šikovný útočník v piatok otvoril skóre duelu proti Fínsku, v ktorom hostia síce zmazali dvojgólový náskok Slovákov, no Dávid Skokan strelil v 54. min víťazný gól.



