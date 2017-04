Fanúšikovia na Slovensku vytvorili rekord šampionátu do 18 rokov, najlepším hráčom bol Vesalainen

POPRAD 23. apríla (WebNoviny.sk) - Fínsky útočník Kristian Vesalainen sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov, ktoré sa práve skončili v Poprade a Spišskej Novej Vsi.



Vesalainen sa podľa direktoriátu turnaja zároveň stal najlepším útočníkom, čo vyplynulo z jeho líderskej pozície v počte gólov (6), aj produktivite celkovo (13 bodov). Za najlepšieho brankára v Poprade vyhlásili Rusa Maxima Žukova a za najlepšieho obrancu ďalšieho člena strieborného družstva Fínska Mira Heiskanena..





Do tímu All-Star zástupcovia médií vybrali brankára Dylana St. Cyra (USA), obrancov: Mira Heiskanena (Fín) a Maxwella Gidona (USA), resp. útočníkov: Kristiana Vesalainena (Fín.), Seana Dhoogheho (USA) a Ivana Čechoviča (Rus.).



Slovenskí hokejisti obsadili na MS 2017 šieste miesto, ale ich skvelí fanúšikovia sa postarali o nový divácky rekord. Tridsaťjeden zápasov MS 2017 na Slovensku navštívilo 73 690 divákov, čo je rekordné číslo svetových šampionátov do 18 rokov. To predchádzajúce bolo 71 505 spred roka z amerického Grand Forks.



Ocenení hráči MS do 18 rokov na Slovensku:



Kristian Vesalainen (Fín.)



Najlepší hráči na jednotlivých postoch:



: Maxim Žukov (Rus.)



: Miro Heiskanen (Fín.)



: Kristian Vesalainen (Fín.)



Tím All-Star podľa médií:



: Dylan St. Cyr (USA), obrancovia: Miro Heiskanen (Fín), Maxwell Gidon (USA), útočníci: Kristian Vesalainen (Fín.), Sean Dhooghe (USA), Ivan Čechovič (Rus.)