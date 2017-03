Fantastický Sagan vyhral piatu etapu Tirreno Adriatico, v závere zdolal čistokrvných vrchárov

FERMO 13. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan sa stal víťazom nedeľňajšej piatej etapy na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico. Dvadsaťsedemročný Žilinčan jazdiaci vo farbách tímu Bora-Hansgrohe sa presadil v náročnom závere v meste Fermo, ktorého niektoré pasáže obsahovali prevýšenie až 22 percent.



Päťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France v koncovke zostal s čistokrvnými vrchármi a s prehľadom prešpurtoval Francúza Thibauta Pinota z družstva FDJ, ktorý sa márne snažil dostihnúť slovenského cyklistu. .



Tretí skončil Slovinec Primož Roglič zo zoskupenia LottoNL-Jumbo. Sagan dosiahol na tohtoročnom podujatí Tirreno-Adriatico druhé prvenstvo, tešil sa aj v piatok v Montaldo di Castro.



Celkovo si na týchto pretekoch pripísal siedme etapové víťazstvo v kariére. Z 13 individuálnych štartov v tejto sezóne má na konte tri víťazstvá, štyri druhé a jedno tretie miesto.



Aru odstúpil



Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, lídrom je stále Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru, ktorý má pred Pinotom náskok 50 sekúnd. Priebežne tretí je s odstupom 1:06 min Austrálčan Rohan Dennis z tímu BMC Racing.



Do konca pretekov zostávajú dve etapy, pondelková by mala vyhovovať špurtérom a na záver programu v utorok príde na rad individuálna časovka na 10 km.



Ešte pred začiatkom nedeľňajšej etapy odstúpil z pretekov Fabio Aru, domáci jazdec Astany mal už od soboty zdravotné problémy. Počas nedele to vzdal pre žalúdočné ťažkosti aj dovtedy druhý muž celkového hodnotenia Adam Yates z Oricy-Scott.



Sagan vyhral špurt malej skupiny



Nedeľňajší únik sa utvoril až po 30 km a figurovalo v ňom jedenásť cyklistov, pelotón ich však držal na krátko. Po prvej horskej prémii už boli všetci pokope, nové útoky sa začali 80 km pred cieľom.



Dopredu sa dostali Mattia Cattaneo (Androni), Mikel Landa (Sky), Bob Jungels (Quick-Step Floors) a Tim Wellens (Lotto Soudal), ich úsilie sa však skončilo 40 km pred cieľom, keď cyklisti dorazili k cieľovému mestu Fermo. Vtedy zaútočil Michal Kwiatkowski (Sky), ale pobyt na čele si dlho neužil. Ťahali aj jazdci Bora-Hansgrohe.



Kwiatkowski to o chvíľu skúšal znovu spolu s Fabiom Fellinem (Trek) a Oscarom Gattom (Astana), ale neustále sa zmenšujúci pelotón im nič nedovolil. Následne odskočili Vasil Kirijenka (Sky) s Luisom Leónom Sánchezom (Astana), vypracovali si polminútový náskok. Potom začali jazdci v hlavnej skupine skresávať manko, vpredu sa objavil Rafal Majka pracujúci pre Petra Sagana.



Desať kilometrov pred cieľom bol vo vedení už len Sánchez, ale aj jeho snaha sa zakrátko skončila. Vo finále bolo vpredu viac ako desať jazdcov, nechýbal medzi nimi Sagan. Slovenský jazdec napokon jasne vyhral špurt malej skupiny a nedal šancu vrchárom.



Tirreno-Adriatico 2017:



5. etapa (Rieti – Fermo, 210 km):



1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5:00:05 h, 2. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ, 3. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo, 4. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky, 5. Bauke Mollema (Hol.) Trek-Segafredo, 6. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac – všetci rovnaký čas



Poradie po 5. etape:



1. Nairo Quintana (Kol.) Movistar 21:34:51 h, 2. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +50 s, 3. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing +1:06 min, 4. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo +1:15, 5. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:19, 6. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +1:23