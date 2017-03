Fantastické! Farkašová a Haraus získali veľké krištáľové glóbusy za prvenstvo vo Svetovom pohári

PJONGČANG 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou a Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získali veľké krištáľové glóbusy za celkové prvenstvá v hodnotení Svetového pohára zdravotne znevýhodnených alpských lyžiarov v sezóne 2016/2017.



Farkašová to potvrdila sobotňajšom triumfom v slalome v Pjongčangu. V Kórejskej republike nenašla premožiteľku ani v jednej z piatich disciplín. Farkašová a Šubrtová sú štvornásobné majsterky sveta z tohto roku z Tarvisia a momentálne vo svojej kategórii len ťažko hľadajú konkurenciu..





Haraus skončil v sobotňajšom slalome druhý za krajanom Jakubom Krakom (navádzač Branislav Brozman), na ôsmej pozícii klasifikovali Mareka Kubačku s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. Krako bol v celkovom hodnotení SP tretí, Kubačka skončil na 8. priečke.





V kategórii stojacich žien Petra Smaržová aj tentokrát skončila tesne za medailovým pódiom na 4. mieste, v celkovom poradí SP obsadila tretiu pozíciu. V najsilnejšie obsadenej kategórii stojacich mužov bol Martin France desiaty a v konečnej klasifikácii sezóny skončil štvrtý.



Okrem veľkých glóbusov získali Slováci aj sedem malých. Farkašová za slalom, obrovský slalom a super G, Haraus za slalom, superkombináciu a super G, Krako za obrovský slalom. V hodnotení krajín to Slovenky dotiahli na 3. miesto a Slováci na 2. pozíciu. Pjongčang hostil záverečné podujatie SP v tejto sezóne, bola to generálka na ZPH 2018.



Svetový pohár zdravotne znevýhodnených alpských lyžiarov - Pjongčang



Konečné poradie SP - veľký glóbus:



















Hodnotenie krajín:



1. Nemecko 5725 bodov, 2. USA 3691, 3. Slovensko 2979



1. Rakúsko 5458 bodov, 2. Slovensko 4476, 3. USA 4392