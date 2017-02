Falošní kontrolóri hydiny obrali dôchodkyňu o stovky eur

BRATISLAVA/NITRA 16. februára (WebNoviny.sk) - Falošní kontrolóri hydiny úradovali v Nitrianskom kraji. Podvodníci, ktorí svoje obete oberú o peniaze, strašia vtáčou chrípkou a vyberajú si hlavne dôchodcov. Takýto prípad sa tento týždeň stal okrese Nové Zámky.



Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, muž so ženou prišli do domu 75-ročnej dôchodkyne a presvedčili ju, že ich poslali z obecného úradu, aby skontrolovali hydinu. Dôverčivá pani ich pustila dnu a nechala sa nahovoriť, že s neznámym mužom premeria dvor. Cudzia žena zatiaľ zostala v dome. .



Dôchodkyňa až na druhý deň po ich návšteve zistila, že jej v skrini chýba obálka, v ktorej mala vyše 1100 eur. Podľa popisu muž mohol mať 35 až 45 rokov, vysoký bol asi 175 cm. Oblečenú mal tmavú vetrovku. Žena mohla mať 40 až 45 rokov, vysoká bola asi 170 cm. Oblečený mala sivý kabát a na hlave čiapku. Obaja hovorili po maďarsky.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri ich vypátraní, je možné oznámiť na linke 158.