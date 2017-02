Fallunová a Pellegrino vyhrali šprinty, Procházková zaostala

LAHTI 23. februára (WebNoviny.sk) - Nórka Maiken Caspersen Fallová a Talian Federico Pellegrino sa stali majstrami sveta v šprinte voľnou technikou, úvodnej súťažnej disciplíne majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo fínskom Lahti. Pre oboch špecialistov na šprinty sú to premiérové tituly majstra sveta.



Dvadsaťšesťročná Fallová zvíťazila vo finále suverénne systémom štart-cieľ, keď ani na okamih nepustila pred seba žiadnu zo súperiek. V cieli mala niekoľkometrový náskok pred konkurenciou. Ďalšie dve miesta na stupňoch pre víťazky značne prekvapujúco obsadili Američanky. Striebro si vybojovala Jessica Digginsová a bronz Kikkan Randallová. Američanky mali vo finále dokonca trojnásobné zastúpenie, Sophie Caldwellová finišovala posledná šiesta..



Obhajkyňa titulu skončila vo štvrťfinále



Líderka Svetového pohára 2016/2017 Fallová pridala k zlatej olympijskej medaile zo Soči 2014 prvýkrát aj titul majsterky sveta. Doteraz mala z MS v zbierke iba dva bronzy zo šprintérskej klasiky vo Val di Fiemme 2013 a Falune 2015, plus zlato a bronz z tímšprintu.



"Som veľmi šťastná. Dnes mi výborne išli lyže. Sneh bol mäkký, ale taký mám rada. Mala som veľký náskok? Ani som o tom nevedela. Po poslednej zákrute som si myslela, že súperky sú tesne za mnou. Nič som nechcela podceniť, lebo som tušila, že Digginsová vie byť v klesaní veľmi rýchla," uviedla Maiken Caspersen Fallová pre Eurosport.



Obhajkyňa triumfu z Falunu 2015 Nórka Marit Björgenová skončila svoju púť už vo štvrťfinále, švédska favoritka Stina Nilssonová predčasne vypadla z medailového boja po páde v semifinále. Pred poslednou zákrutou pred cieľom sa Nilssonová lyžami dostala do kontaktu s Ruskou Nataliou Matvejevovou. Obe skončili na zemi a v pokojnom tempe došli do cieľa.



Procházkovej chýbali dve stotinky



Slovenská reprezentantka Alena Procházková nepostúpila z kvalifikácie do vyraďovacej časti šprintu. Procházková smolne obsadila tridsiatu prvú, čiže prvú nepostupovú priečku. Za poslednou postupujúcou - Slovinkou Anamarijou Lampičovou - zaostala iba o dve stotinky sekundy. Štvrtkovú kvalifikáciu na 1,4 km dlhom okruhu Karpalo vyhrala favorizovaná Nórka Maiken Caspersen Fallová o 2,37 s pred Fínkou Mari Laukkanenovou a 2,42 s pred Slovinkou Katjou Višnarovou. Procházková za víťazkou zaostala o 10,01 s.



Líder Svetového pohára v šprinte Pellegrino zvíťazil vďaka skvelému finišu, keď v cieľovej rovinke o dĺžku lyží predstihol ruského "tempára" Sergeja Usťugova. Bronz pre Nórsko vybojoval Johannes Hösflot Klaebo. Jeho krajan a obhajca titulu Petter Northug v závere finále nestačil na vražedné tempo Usťugova a skončil s odstupom vyše 12 sekúnd piaty. Dvadsaťšesťročný Pellegrino dosiaľ mal na konte jedinú medailu z majstrovstiev sveta. Bol to bronz z Falunu 2015 v tímšprinte voľnou technikou.



Z trojice Slovákov v kvalifikácii skončil najlepšie Miroslav Šulek. Zo 64. miesta mal však k postupu do vyraďovacej časti poriadne ďaleko. Skúsenejší Andrej Segeč skončil sedemdesiaty (+24,55) a ďalší debutant na vrcholnom fóre Rudolf Michalovský bol klasifikovaný ako osemdesiaty siedmy s mankom 31,55 s. Najskúsenejší spomedzi Slovákov Peter Mlynár sa musel vzdať účasti v kvalifikácii pre podozrenie zo zápalu priedušiek. Jeho štart v ďalších súťažiach na MS 2017 je zatiaľ neistý.



1. Maiken Caspersen Fallová (Nór.) 3.02,34 min, 2. Jessica Digginsová +1,66 s, 3. Kikkan Randallová (obe USA) +3,76, 4. Hanna Falková +3,91, 5. Ida Ingemarsdotterová (obe Švéd.) +4,42, 6. Sophie Caldwellová (USA) +5,37,...31. Alena Procházková (SR) +10,01 - v kvalifikácii



1. Federico Pellegrino (Tal.) 3:13,76 min, 2. Sergej Usťugov (Rus.) +0,15 s, 3.Johannes Hösflot Klaebo (Nór.) +0,44, 4. Finn Haagen Krogh (Nór.) +0,67, 5. Petter Northug (Nór.) +12,13, 6. Ristomatti Hakola (Fín.) +12,28,...64. Miroslav Šulek +23,69,...70. Andrej Segeč +24,55,...87. Rudolf Michalovský (všetci SR) +31,55 - v kvalifikácii