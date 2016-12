FIFA získava späť stratenú dôveru, tvrdí prezident Infantino

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino je presvedčený, že organizácia pod jeho vedením získava späť dôveru stratenú....

ZÜRICH 25. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino je presvedčený, že organizácia pod jeho vedením získava späť dôveru stratenú vinou korupčných škandálov, do ktorých sa zaplietli jej funkcionári. Uviedol to v rozhovore pre španielsky denník Marca.



"Žiaľ, FIFA má za sebou náročné obdobie, prekonala hlbokú krízu. Ukazuje sa však, že poctivou prácou je možné získať dôveru nazad. Iba tak ľuďom dokážeme, že toto je nová FIFA a nová éra riadenia futbalu," zhodnotil svoje počínanie na čele FIFA nástupca Seppa Blattera.



Za účasť na rozsiahlej úplatkárskej afére bolo obvinených viac ako 40 futbalových činovníkov. Čistý štít si neudržal ani Blatter, ktorého dištancovali na šesť rokov za to, že v roku 2011 schválil netransparentné vyplatenie dvoch miliónov švajčiarskych frankov Michelovi Platinimu. Francúz dosiahol skrátenie trestu na štyri roky.