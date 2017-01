FIFA schválila zmeny, na MS vo futbale bude hrať 48 tímov,

ZÜRICH 10. januára (WebNoviny.sk) - Záverečný turnaj futbalových majstrovstiev sveta v roku 2026 v zatiaľ neurčenom dejisku bude za účasti 48 reprezentačných výberov. Oproti doterajšiemu formátu sa počet tímov rozšíri o šestnásť. V utorok návrh prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina jednomyseľne schválila Rada FIFA na zasadnutí vo švajčiarskom Zürichu.



Počet zápasov na turnaji stúpne zo 64 na 80, do pokladnice FIFA by to malo priniesť 1 miliardu amerických dolárov navyše z predaja vysielacích práv. Ďalšie financie pribudnú od sponzorov a z predaja vstupeniek. O vzorci pre rozdelenie účastníckych miest medzi šesť kontinentálnych zón sa rozhodne v máji tohto roka. Európa si nárokuje na 16 tímov.