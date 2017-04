FIFA priznala za minulý rok obravskú stratu, z rezerv odpočítala takmer 400 miliónov dolárov

ZÜRICH 8. apríla (WebNoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia je za minulý rok v červených číslach. Vyčíslená finančná strata 369 miliónov amerických dolárov (cca 346 mil. eur) prinútila jednu z najsilnejších svetových športových organizácií načrieť do rezerv.



A tie sa znížili na 1,048 miliardy USD. FIFA tieto čísla zdôvodnila prechodom na transparentnejší systém financovania, čo za éry bývalého šéfa Seppa Blattera nebolo pravidlom. V hospodárskej správe sa uvádza, že dôvodom schodku boli "neuvážené investície predchádzajúceho vedenia ako aj vysoké náklady na právnu pomoc pri vyšetrovaní škandálov spojených s FIFA". Tie mali zhltnúť až 50,456 mil. USD. Do kategórie neuvážených krokov patrí aj zriadenie Múzea FIFA rovnako ešte za panovania Blattera..



Už rok 2015 priniesol vo financiách FIFA stratu (53 mil. USD). A hoci rok 2017 tiež nebude o ziskoch, o rok neskôr by malo byť všetko inak. Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku by mali vygenerovať zisk vo výške 1,097 mld. USD a na konci štvorročného obdobia FIFA ráta s prebytkom 100 miliónov dolárov. V súvislosti s tým by sa opäť mali obnoviť aj rezervné fondy FIFA na úroveň 1,655 mld. USD.