FC Barcelona je v neistote, Enrique čelil veľkému tlaku

MADRID 2. marca (WebNoviny.sk) - Prekvapivé vyhlásenie Luisa Enriqueho o tom, že bude trénerom futbalistov španielskeho FC Barcelona už iba do konca tejto sezóny, zanechalo priaznivcov katalánskeho veľkoklubu v neistote.



Kormidelník čelil v ostatnom období veľkému tlaku a množstvo expertov očakávalo, že ho v budúcom ročníku na lavičke vystrieda niekto iný. Málokto však čakal, že 46-ročný Enrique prezradí svoje zámery tri mesiace pred koncom sezóny, keď "blaugranas" stále majú o čo hrať..





Ešte majú o čo hrať



Barcelona môže zabojovať o titul v domácej La Lige, triumf v Copa del Rey a aj v Lige majstrov. O možnosti zisku "ušatej trofeje" však môžu jej hráči premýšľať skôr v teoretickej rovine, keďže v prvom súboji osemfinále LM v Paríži utŕžili výprask 0:4.



Výrazne vyššiu šancu na úspech majú Katalánci v Primera División. Domácim víťazstvom 6:1 nad Gijónom sa úradujúci majstri posunuli na vrchol tabuľky, druhý Real Madrid má o jeden bod menej, ale aj zápas k dobru.



Barcelona má blízko aj k obhajobe Kráľovského pohára, 27. mája sa vo finále stretne s Alavésom. Do zápasu vstúpi so špeciálnou motiváciou, keďže sa môže stať prvým mužstvom od roku 1953 s titulom v Copa del Rey v troch sezónach po sebe. "Sú pred nami vzrušujúce tri mesiace. V jednej zo súťaží sme sa dostali do komplikovanej pozície, no som si istý, že s prispením celého tímu máme šancu otočiť nepriaznivý stav," zhodnotil situáciu Luis Enrique.



Už sa špekuluje



Medzi možnými kandidátmi na nového trénera Barcelony sa najčastejšie skloňuje meno Jorge Sampaoli. Päťdesiatšesťročný argentínsky tréner sa zviditeľnil v roku 2015, keď doviedol reprezentantov Čile k historicky prvému triumfu na kontinentálnom šampionáte Copa América.



Momentálne pôsobí Sampaoli na lavičke FC Sevilla. Z mužstva "Sevillistas" urobil po dlhých rokoch tím, ktorý môže pomýšľať na zisk titulu víťaza La Ligy. Aktuálne patrí FC Sevilla tretia priečka s päťbodovým mankom na prvé miesto a zápasom k dobru. Ďalším potenciálnym Enriqueho nástupcom je Ernesto Valverde, tréner Athletic Bilbao.



