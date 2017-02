FC Barcelona hrá v Paríži, Benfica hostí Dortmund

Dvoma prvými stretnutiami osemfinále futbalovej Ligy majstrov odštartuje v utorok jarná vyraďovacia fáza európskeho pohára číslo jeden,....

PARÍŽ/LISABON 14. februára (WebNoviny.sk) - Dvoma prvými stretnutiami osemfinále futbalovej Ligy majstrov odštartuje v utorok jarná vyraďovacia fáza európskeho pohára číslo jeden, ktorá vyvrcholí 3. júna finálovým duelom na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe. Paríž St. Germain privíta na svojej pôde v Parku princov hráčov španielskeho klubu FC Barcelona, v druhom súbežne hranom zápase nastúpi portugalská Benfica Lisabon proti nemeckému vicemajstrovi Borussii Dortmund.



Di María verí v postup a finále proti Realu .



Barcelona a Paríž St. Germain sa vo vyraďovačke LM stretnú tretíkrát v priebehu piatich sezón. Z predošlých dvoch prípadov, štvrťfinále 2012/2013 aj 2014/2015, vyšli úspešnejšie "blaugranas".



Parížania však veria, že nadišiel čas na zmenu a blížiaci sa dvojzápas vyznie z ich pohľadu rovnako úspešne ako štvrťfinále LM 1994/1995, keď St. Germain cez barcelonský tím prenikli medzi najlepšie kvarteto "starého kontinentu" (1:1 vonku, 2:1 doma). V parížskom drese vtedy žiaril Libérijčan George Weah, najlepší svetový futbalista za rok 1995.



Program utorňajších prvých stretnutí osemfinále futbalovej Ligy majstrov



- oba zápasy o 20.45 h SEČ, odvety v stredu 8. marca



Paríž St. Germain (Fr.) - FC Barcelona (Šp.)



- rozhoduje: Szymon Marciniak (Poľ.)



Benfica Lisabon (Portug.) - Borussia Dortmund (Nem.)



- rozhoduje: Nicola Rizzoli (Tal.)



"Pravdou je, že Barcelona býva vždy nebezpečná a touto fázou LM pravidelne prechádza bez zaváhania, ale aj tento tím odohral v aktuálnej sezóne niekoľko zápasov, keď to mal ťažké, napr. s Realom či Atléticom Madrid. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme Barcelone narobili mnoho problémov," vyhlásil pre denník Marca krídelník Parížanov Ángel Di María.



Víťaz "ušatej trofeje" s Realom Madrid z roku 2014 sa domnieva, že kouč PSG Unai Emery vymyslí na súpera účinnú taktiku.



"MSN (Messi - Suárez - Neymar, pozn.) tvoria momentálne najlepší útok na svete. Môj krajan Messi je rozdielový hráč. Keď hrá dobre on, darí sa aj zvyšku mužstva. Bude ťažké ich zastaviť, ale keď splníme to, čo on nás bude žiadať tréner, môže sa nám to podariť. Musíme sa snažiť držať loptu čo najviac, pretože protivník nie je až taký silný, keď musí hrať bez nej. Dúfam, že cez Barcelonu prejdeme a zahrám si finále proti Realu Madrid," netají svoje želanie 28-ročný Argentínčan.



Barca aj PSG sa na duel naladili ligovými víťazstvami



Stredopoliar St. Germain Thiago Motta, ktorý v rokoch 1999-2007 pôsobil v Barcelone, prezradil, že niekdajší angažmán v metropole Katalánska ho napĺňa hrdosťou.



"Som pyšný na to, že som v roku 2006 Barcelone pomohol vyhrať LM. Kariéra futbalistu je krátka a všetky podobné okamihy si treba vážiť. V Barcelone som ako hráč nadobudol cenné hodnoty - zmysel pre zodpovednosť a pracovnú etiku. Tamojší fanúšikovia sú fantastickí a zapálení pre svoje mužstvo, prechovávam k ním veľký rešpekt. Čakajú nás ťažké zápasy, Barcelona je favorit. Snívame o štvrťfinále a dúfame, že sa nám podarí postúpiť," skonštatoval 34-ročný brazílsky rodák reprezentujúci Taliansko.







Oba tímy sa na utorňajší vzájomný duel naladili ligovými víťazstvami. PSG triumfoval 3:0 v Bordeaux, Barcelona taktiež mimo svojho štadióna naložila poltucet Deportivu Alavés (6:0). "Zlepšujeme sa z týždňa na týždeň. Parížania budú náročný súper, ale sme optimisti. Na ihrisku zo seba vydáme to najlepšie," povedal barcelonský stredopoliar Ivan Rakitič.







V prípade, že Barcelona uspeje v dvojzápase proti PSG, prenikne medzi najlepšiu európsku osmičku rekordný 10. raz za sebou. "Teším sa z toho, že hráme práve proti tomuto mužstvu, pretože mám možnosť vrátiť sa do Francúzska. PSG má dobré mužstvo, v súbojoch s ním som mnohokrát prehral, takže verím, že tentoraz sa to zmení," povedal obranca FCB Samuel Umtiti pre Tribal Football.



Benfica sa s Borussiou stretla na európskej pohárovej scéne iba dvakrát



Odkedy sa hrá Liga majstrov v súčasnom formáte (od sezóny 2003/2004, pozn.), Benfica Lisabon sa predstavila v osemfinále dovedna trikrát. Zakaždým uspela, naposledy minulý rok v meraniach síl s ruským Zenitom Petrohrad.



"Orlom" sa tentoraz postavia do cesty futbalisti Borussie Dortmund. "Bude to náročné stretnutie ako všetky v Lige majstrov. Musíme zostať verní našej filozofii a pokúsiť sa odohrať najlepší možný zápas," vyhlásil pre oficiálny web lisabonského klubu mexický útočník Raúl Jiménez.



Benfica sa s Borussiou stretla na európskej pohárovej scéne iba dvakrát. Bolo to riadne dávno: v 1. kole Európskeho pohára majstrov 1963/1964 sa viac darilo BVB, ktorý po prehre v prvom zápase v Lisabone (1:2) v domácej odvete triumfoval 5:0 a postúpil ďalej.







Jeden z pamätníkov týchto súbojov, niekdajší krídelník Benficy José Augusto, si myslí, že mužstvo trénera Ruia Vitóriu nesmie nechať súpera hrať svoju hru.



"Prvý zápas hráme doma, čo považujem za výhodu. Samozrejme, treba to potvrdiť aj na ihrisku. Budeme čeliť veľmi organizovanému tímu, jednému z najlepších v Európe. Borussia sa snaží ťažiť z protiútokov a kombinácie v krídelných priestoroch. Nesmieme jej dovoliť rozvinúť svoju hru. Myslím si, že Benfica má hráčov, ktorí sú schopní zvládnuť túto nemeckú prekážku," povedal pre Record dnes 79-ročný José Augusto de Almeida (nar. 13. apríla 1937).



Benfice sa proti nemeckým tímom v domácom prostredí zvykne dariť, z 20 duelov vyhrala desať a prehrala iba vo dvoch. Borussiu tak nečaká nič lahké. Tá však v tejto sezóne už raz dokázala v Lisabone uspieť: v rámci základnej F-skupiny zvíťazila na pôde Sportingu 2:1.



Dortmund v sobotu prehral v rámci I. bundesligy na ihrisku posledného Darmstadtu (1:2). Brankár Borussie Roman Bürki sa však dušuje, že duel v Lisabone bude úplne iný. "Zápas s Benficou bude odlišný. Už len samotná hymna Ligy majstrov pred jeho začiatkom ho urobí iným," tvrdí 26-ročný Švajčiar.



Odvetné stretnutia v Barcelone a Dortmunde sú na programe v stredu 8. marca.