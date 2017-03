Extrémizmus podľa Danka narastá, pretože ľudia sú nespokojní

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Extrémizmus podľa predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) narastá, pretože ľudia sú nespokojní so súčasnou situáciou v politike a hľadajú krajné riešenia.



Ako povedal Danko v piatok v rozhovore pre agentúru SITA, v spoločnosti existujú prejavy extrémizmu, ktoré súvisia s xenofóbiou a rasizmom. „Je nešťastím, že sa dostali aj do parlamentu,“ povedal..



Podľa Danka však v NR SR existuje aj iný druh extrémizmu, a to sú prejavy ustavične nespokojných poslancov, ktoré spočívajú v urážkach. „S extrémizmom sa dá bojovať len s chladnou hlavou a novými zákonmi,“ zdôraznil.



Rokovací poriadok považuje za úspech



Danko tvrdí, že on má za sebou v boji s extrémizmom v parlamente úspechy. Je ním nový rokovací poriadok. „Mám konkrétny výsledok, keď napríklad zo sály musia byť odstránené všetky prejavy extrémizmu. Tí, čo sa ho dopúšťajú, sú trestaní. Môžeme hovoriť, či dostatočne alebo nedostatočne,“ konštatoval.





Mandátový a imunitný výbor NR SR na základe nového rokovacieho poriadku vo februári rozhodol o udelení pokuty pre poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka a Stanislava Mizíka v maximálnej výške, teda 1000 eur za výroky, ktoré predniesli na 10. schôdzi NR SR. Pokutu ešte musí na marcovej schôdzi schváliť plénum parlamentu.





Poslanci Mazurek a Mizík sa mali možnosť ospravedlniť. „Ich vystúpenia výbor ako ospravedlnenie neakceptoval a ich vystúpenia považoval za opätovné zneužitie mandátu poslanca NR SR, pretože v nich zaútočili na tých, ktorí majú iný názor. Povytrhávali z kontextu všetko negatívne, čo sa dá spojiť s každým náboženstvom,“ povedal po rozhodnutí pokuty predseda výboru Richard Raši.



Výbor sa bude ešte zaoberať Matovičom



Výbor sa ešte bude zaoberať aj výrokmi Igora Matoviča. O ňom ešte nerokoval, pretože zatiaľ od predsedu NR SR nedostal rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní Matovičovho ospravedlnenia z rokovania. Keď ho dostanú, rozhodnú aj o Matovičovi.





Pokutu môže podľa Rašiho výbor dávať donekonečna, ale aj udelenie priestoru na ospravedlnenie vedie len k tomu, že svoje myšlienky šíria ďalej.



„Preto je riešením prijať legislatívnu zmenu. Začali sme diskusiu o tom, čo s takýmito výrokmi. Jediným riešením bude obmedzenie výrokovej imunity na pôde parlamentu na xenofóbne alebo rasistické výroky. Nie je jediný dôvod, aby zákonodarcovia SR mali mať výrokovú imunitu na takéto výroky,“ povedal Raši.



Podľa neho nie je dôvod, aby takí, ktorí budú mať rasistické prejavy, alebo prejavy ľudskej neznášanlivosti, boli poslancami NR SR.



Ospravedlniť za výroky sa mali aj kotlebovci



Mandátový a imunitný výbor NR SR ešte . Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa.





, za čo sa však vzápätí ospravedlnil.





Matovič v októbri v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku.“



