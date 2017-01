Exriaditeľ FSB poprel kompromitujúce materiály o Trumpovi



Obama i Trump dostali spolu so správou o počítačových útokoch na USA aj zatiaľ nepotvrdené dokumenty o tom, že ruskí agenti údajne majú informácie osobného i finančného charakteru, ktoré kompromitujú nového prezidenta USA. MOSKVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý riaditeľ ruskej tajnej služby FSB Nikolaj Kovaľov označil za lož správy viacerých médií, že Rusko zbieralo kompromitujúce materiály o novozvolenom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi."Kompromitujúce materiály samozrejme neexistujú," uviedol Kovaľov pre agentúru Interfax.



Podľa západných médií sa Rusko zbieraniu kompromitujúcich materiálov o Trumpovi začalo venovať, keď do Moskvy cestoval ešte ako organizátor súťaží krásy. Kovaľov však v súvislosti s tým položil otázku. "Koho by to zaujímalo, zbierať informácie o organizátorovi súťaže krásy? Také praktiky, podľa mojich skúseností, v Rusku nepestujeme," vyhlásil Kovaľov.



Uviedol, že zo svojej praxe si nepamätá "takéto úsilie vyvinuté po všetkých možných linkách v snahe niekoho kompromitovať"."Mám pocit, že administratíva (odstupujúceho prezidenta USA Baracka) Obamu vrhla všetky sily na kompromitáciu víťaza volieb a myslí si, že v tomto boji účel svätí prostriedky," poznamenal Kovaľov, ktorý je momentálne poslancom Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.



Upozornil však, že "je prinajmenšom nekorektné" zaťahovať do vnútropolitických boja v USA aj Rusko.



O údajných materiáloch informovala CNN



Americká televízia CNN pred niekoľkými dňami informovala, že Obama i Trump dostali spolu so správou o počítačových útokoch na USA aj zatiaľ nepotvrdené dokumenty o tom, že "ruskí agenti" údajne majú informácie osobného i finančného charakteru, ktoré kompromitujú nového prezidenta USA. Tieto informácie sa okrem iného zakladajú aj na svedectvách, ktoré Rusku údajne poskytol bývalý agent britskej tajnej služby.



V správe americkej rozviedky sa píše, že Rusko malo pripravené kompromitujúce materiály na oboch hlavných kandidátov prezidentských volieb v USA, ale zverejnilo len tie, ktoré uškodili Hillary Clintonovej a Demokratickej strane, za ktorú kandidovala, informovala CNN. CNN dodala, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) tieto nepotvrdené informácie preveruje.



Platforma WikiLeaks dohady poprela



Internetová platforma WikiLeaks dnes odmietla tvrdenia médií, že "ruskí agenti" majú na Trumpa kompromitujúce materiály. WikiLeaks okrem iného reagoval aj na správu spravodajské portálu BuzzFeed, ktorý zverejnil 35-stranový dokument, ktorý údajne poslúžil ako podklad pre správu tajných služieb.



"Tridsaťpäťstranový súbor zverejnený BuzzFeed-om ohľadom Trumpa, nie je správou rozviedky. Štýl, fakty i údaje nie sú dôveryhodné," píše sa vo vyhlásení zverejnenom portálom WikiLeaks na sociálnej sieti Twitter. Na twitterovom konte samotného Trumpa sa v stredu objavilo vyhlásenie: "lživé správy - absolútny politický hon na čarodejnice".



Spravodajský portál The Hill v tejto súvislosti citoval budúcu Trumpovu poradkyňu Kellyanne Conwayovú, podľa ktorej novozvolený prezident nebol oboznámený o prílohe k správe FBI s informáciami o tom, že Rusko zbieralo o Trumpovi kompromitujúce informácie. "Povedal, že o tom nevie," citoval The Hill Kellyanne Conwayovú.