Expert spochybnil závery vyšetrovania havárie lietadla Germanwings

BERLÍN 24. marca (WebNoviny.sk) - Expert na letecké nešťastia Tim van Beveren spochybnil v piatok na tlačovej konferencii v Berlíne závery oficiálnej vyšetrovacej správy o katastrofe lietadla spoločnosti Germanwings, pri ktorom presne pred dvoma rokmi zahynulo všetkých 150 ľudí na palube. Prípadom sa opäť zaoberal na žiadosť Güntera Lubitza, otca druhého pilota Andreasa Lubitza, ktorý mal stroj zámerne naviesť k zemi, pretože trpel psychickými problémami.



Podľa Van Beverena bolo vyšetrovanie predpojaté a niektoré stopy neboli preverené. Napríklad nebolo jednoznačne určené, kto sedel v čase havárie v pilotnej kabíne. Do úvahy sa nebrala možnosť problémov s dverami kokpitu. Expert uviedol, že dostal informáciu, že posádka havarovaného lietadla sa už v minulosti viackrát vymkla. Hoci o tom vyšetrovateľov informoval, uvedenú možnosť nepreverili. .



Domnienky nie sú dôkazy



"Všetko sú to domnienky. Ale domnienky nie sú dôkazy," vyhlásil Van Beveren. Kritizoval skutočnosť, že vyšetrovatelia určili príčinu havárie už po 48 hodinách. "Za ostatných 25 rokov som ešte nič podobné nezažil," povedal. Nepáči sa mu ani to, že na vyšetrovaní sa podieľali iba technici, ale žiadni odborníci na "ľudský faktor", ktorí by analyzovali záznamy komunikácie posádky. Van Beveren tiež upozornil na vzdušné turbulencie, ktoré sa 24. marca 2015 vyskytli v oblasti havárie. Takéto turbulencie sú veľmi nebezpečné a niekoľko ďalších pilotov v ten deň preto zvolilo nižšiu letovú hladinu.



Oficiálnym záverom francúzskeho Úradu vyšetrovania a analýz pre bezpečnosť civilného letectva (BEA) naďalej veria nemecká vláda, prokuratúra i odborový zväz pilotov Vereinigung Cockpit (VC). "Nemáme dôvod pochybovať o povahu a výsledkoch vyšetrovania," uviedlo nemecké ministerstvo dopravy.



Pilot podľa otca netrpel depresiami



V deň druhého výročia havárie otec druhého pilota Andreasa Lubitza vyhlásil, že jeho syn v tom čase netrpel depresiami a nemal dôvod páchať samovraždu.



Podľa zistení vyšetrovateľov Andreas Lubitz spôsobil haváriu Airbusu A320 zámerne, čo dali do súvislosti s jeho depresiami a samovražednými sklonmi. Podľa otcových slov sa však Lubitz z psychických problémov, ktorými trpel šesť rokov pred haváriou, plne zotavil.



"Náš syn v čase havárie netrpel depresiou," zdôraznil na piatkovej tlačovej konferencii otec Günther Lubitz, čím spochybnil oficiálne závery vyšetrovania. Podľa neho bol Andreas v tom čase opäť plný životnej sily a radosti.



Lekárov navštevoval vraj kvôli očiam



Günther Lubitz zároveň obvinil médiá z toho, že nepravdivo vykreslili jeho syna ako "psychologicky nestabilného masového vraha". Otec zdôraznil, že Andreasove opakované návštevy u lekárov vôbec nesúviseli s jeho psychickým stavom, ale s očnými problémami.



Airbus A320 nízkonákladovej spoločnosti Germanwings, vracajúci sa z Barcelony do Düsseldorfu, havaroval vlani 24. marca 2015 o 10.41 h. Podľa zistení vyšetrovateľov sa druhý pilot sa zamkol sám v kokpite a lietadlo následne naviedol do masívu francúzskych Álp.



Francúzsky Úrad vyšetrovania a analýz pre bezpečnosť civilného letectva (BEA) tvrdí, že v Lubitzovom tele sa zistili stopy antidepresívnych liečiv Citalopram a Mirtazapine, ako aj lieku na spanie Zopiclone. Vyšetrovanie potvrdilo, že v minulosti trpel závažnými depresiami, pričom iba niekoľko dní pred incidentom na internete hľadal spôsoby spáchania samovraždy.



