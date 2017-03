Expedícia KODIAQ OBROVSKÝ: Pripojte sa k rekordu v GPS nápise cez celé Slovensko!

Bratislava 30. marca 2017 ( WBN/PR ) – Už tento víkend sa môžu fanúšikovia aktívneho životného štýlu s rodinami a priateľmi pripojiť k unikátnej výzve na vytvorenie rekordu v GPS nápise. Až 2000 kilometrový nápis „KODIAQ“ cez celú republiku, ktorý sa zapíše do knihy rekordov Slovenska, sa pokúsia vytvoriť aktéri expedície KODIAQ OBROVSKÝ. Každý, kto sa zaregistruje a prejde časť trasy na jednom z troch stanovíšť, získa šancu vyhrať nový automobil ŠKODA KODIAQ na jeden rok. Expedícia začína už túto sobotu ráno 1. apríla v Bratislave na Železnej studničke, pokračuje 2. apríla v Košiciach – Kavečanoch a vyvrcholí 9. apríla v Jasnej. „Naším zámerom, ako organizátora tohto dobrodružstva, je motivovať rodiny a priateľov, aby si našli na seba čas a vyrazili do prírody. Na jeho realizáciu sme zvolili GPS art ako jedinečné využitie moderných technológií, zábavy, cestovania a umenia v jednom. Presne tak, ako aj nová ŠKODA KODIAQ s unikátnou konektivitou a množstvom Simply Clever riešení umožňuje rodinám nájsť si čas na seba, odtrhnúť sa od počítačov a televízie a znovuobjaviť čaro spoločných výletov v prírode,“ hovorí Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko. „Motiváciou určite budú aj dobrodružstvá hlavných aktérov našej expedície, snúbencov Daniely a Martina, pre ktorých bude putovanie po celej trase nápisu naprieč Slovenskom ich životnou skúškou,“ dodáva Marek Růžička.Zaregistrovať do výzvy sa môžu záujemcovia na stránke expedície www.kodiaqobrovsky.sk , alebo priamo na jednom zo stanovísk expedície. Na všetkých, ktorí sa budú chcieť zapojiť do výzvy na rekord a hrať o model ŠKODA KODIAQ na celý rok, organizátori čakajú už túto sobotu 1. apríla od 8:30 hod. v Bratislave na Železnej studničke, v nedeľu 2. apríla od 8:30 hod. v Košiciach – Kavečanoch v centre areálu lyžiarskeho strediska a v nedeľu 9. apríla od 9:00 v Jasnej – Nízke Tatry. Vítané sú celé rodiny s deťmi, pre ktoré organizátor pripravil niekoľko nenáročných trás na vytvorenie nápisu, ako aj zaujímavý program s atrakciami, tvorivými dielňami, súťažami i prekvapeniami. .Dôležitosť spoločne stráveného času, vyplneného zážitkami, v dnešnej hektickej dobe pre rodiny i partnerov potvrdzuje aj uznávaná rodinná psychologička Mária Tóthová Šimčáková. „K zaujímavému a akčnému programu sa radi pridajú aj tínedžeri, ktorí zvyčajne majú tendenciu ignorovať „dospelákov“. Viac ako miesto, na ktorom sme strávili dovolenku, nám v pamäti ostávajú situácie, na ktorých sme sa všetci zabavili a budú nás baviť aj po rokoch. Vďaka spoločným zážitkom sa prehlbujú a upevňujú vzťahy, preto by sme sa mali usilovať, aby ich bolo čo najviac,“ dodáva.KODIAQ Story Daniely a MartinaExpedícia KODIAQ OBROVSKÝ má aj svojich dvoch hlavných protagonistov – snúbencov Danielu a Martina, pre ktorých bude putovanie obrovským dobrodružstvom a životnou skúškou. Odlúčená dvojica prejde celý GPS nápis „KODIAQ“ naprieč Slovenskom a dovedna prekoná vyše 2000 km. Bratislavská herečka Daniela Mackovičová vyštartuje na cestu 1. apríla z Malaciek a v rovnaký deň na svoju trasu nastúpi scenárista Martin Šenc, ktorého cesta sa začína v obci Ubľa pri slovensko-ukrajinskej hranici. Stretnú sa 9. apríla v Jasnej, kde bude oficiálne potvrdený rekord v najväčšom GPS nápise na Slovensku. Pre dvojicu, ktorá na jeseň plánuje svadbu, cesta predstavuje najdlhšie odlúčenie a sami sú zvedaví, ako toto dobrodružstvo upevní ich vzťah.Sledujte dobrodružstvá Daniely a Martina onlineNa cestách–necestách, s vybavením na prežitie v divočine, ich čaká množstvo netradičných dobrodružstiev – budú prechádzať teritóriami medveďov, kúpať sa v ľadovej vode, preliezať rebríky, zlaňovať priepasti. Všetko, čo počas expedície KODIAQ OBROVSKÝ zažijú, si budú zaznamenávať na kameru a postupne zverejňovať na stránke www.kodiaqobrovsky.sk