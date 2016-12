Expanzia osád neprispeje k bezpečnosti Izraela, varuje Kerry

WASHINGTON 28. decembra (WebNoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí John Kerry v stredu varoval, že rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme, ktoré presadzuje pravicová vláda Izraela, ohrozuje riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov.



Program budovania osád "definuje" budúcnosť krajiny, vyhlásil Kerry. Americký minister vo svojom rozlúčkovom prejave vo funkcii odmietol argument, že expanzia osád prispieva k bezpečnosti Izraela.



"Ak sa Izrael rozhodne ísť cestou jedného štátu, nebude mať nikdy ozajstný mier s arabským svetom - a to môžem povedať s istotou," pokračoval upozorňujúc, že niektoré osady sú strategicky umiestnené, aby ich oddelenie pri riešení v podobe dvoch štátov bolo nemožné.



Obama dosiaľ neumožnil žiadnu rezolúciu



Unitárny štát by podľa neho mohol viesť k tomu, že v "segregovaných enklávach" s obmedzenou autonómiou bude žiť 2,7 milióna Palestínčanov.



Od Spojených štátov nemožno očakávať, že by podporili program extrémistov na ktorejkoľvek strane, aby vznikol "jednotný štát". Izraelčania a Palestínčania by v tomto štáte žili separátne, ale neboli by rovnoprávni, čo nie je v súlade s demokratickými ideálmi USA, ale ani Izraela, pokračoval Kerry.



A poznamenal, že pred minulotýždňovým schválením rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcej osadnícku činnosť Izraela bola vláda amerického prezidenta Baracka Obamu jedinou vládou USA od roku 1967, ktorá neumožnila schválenie žiadnej rezolúcie, s ktorou Izrael nesúhlasil.



V protiklade s obvineniami Izraela "USA nepomáhali formulovať ani neprišli s návrhom tejto rezolúcie", zdôraznil v stredu Kerry. Povedal, že USA sa rozhodli umožniť schválenie tejto rezolúcie, aby zostala zachovaná možnosť riešenia konfliktu v podobe dvoch štátov.



"Napriek našim najlepším snahám počas uplynulých rokov je teraz riešenie v podobe dvoch štátov vo vážnom ohrození... Nemôžeme s čistým svedomím nič nerobiť a nič nepovedať, keď vidíme, ako sa nádej na mier rozplýva," vyhlásil Kerry.



Kerryho vízia je skreslá proti Izraelu



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil stredajší Kerryho prejav o mieri na Blízkom východe a Kerryho víziu označil za "skreslenú proti Izraelu".







"Vyše hodiny Kerry posadnuto riešil osady a sotva sa dotkol koreňa tohto konfliktu - nesúhlasu Palestínčanov so židovským štátom," povedal izraelský premiér počas tlačovej konferencie naživo vysielanej v televíznom prenose, ktorou reagoval na Kerryho mierovú blízkovýchodnú víziu.



Kerryho prejav bol podľa Netanjahua "hlbokým sklamaním" a jeho víziu považuje za protiizraelskú, uviedla kancelária premiéra v oficiálnom vyhlásení vydanom pri tejto príležitosti.



Izrael netrpezlivo čaká na Trumpov nástup



Šéf americkej diplomacie podľa Netanjahua strávil väčšinu prejavu obviňovaním Izraela a chválením palestínskych teroristov.



Izraelský minister verejnej bezpečnosti, strategických záležitostí a informácií Gilad Erdan v stredu označil Kerryho prejav za "patetický krok", čím ďalej zvýšil napätie medzi oboma blízkymi spojencami v čase, keď sa Obama chystá na odchod z funkcie. Izraelskí predstavitelia sa netaja tým, že od jeho nástupcu Donalda Trumpa očakávajú zmenu súčasnej americkej politiky.



"Izrael sa už teší na spoluprácu so zvoleným prezidentom Donaldom Trumpom a americkým Kongresom... na zmiernení škôd napáchaných touto rezolúciou a napokon jej zrušením," dodal v súvislosti s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcou izraelské osídľovacie aktivity na palestínskych územiach.



Palestína žiada zastavenie výstavby osád



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v reakcii na Kerryho prejav zasa vyhlásil, že jeho strana sa vráti k mierovým rokovaniam iba vtedy, ak Izrael zastaví výstavbu osád.



Abbás uviedol, že je pripravený obnoviť rokovania "v rámci konkrétneho časového plánu a v súlade s medzinárodným právom". A to by malo zahŕňať tiež odkaz na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN prijatú v piatok, ktorá označila židovské osady za protizákonné.