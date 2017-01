Evra asi odíde z Juventusu. Vráti sa do Manchestru United

TURÍN 7. januára (WebNoviny.sk) - Francúzsky futbalista Patrice Evra počas zimného prestupového obdobia pravdepodobne opustí Juventus Turín.



O tridsaťpäťročného obrancu prejavila záujem Valencia, no samotný hráč preferuje prestup do Manchestru United, kde už pôsobil v rokoch 2006 až 2014. Podľa britských médií by Evra rád dokončil sezónu na Old Trafforde a potom sa chce pridať k realizačnému tímu Josého Mourinha. Evra má platnú zmluvu v Juventuse do konca aktuálnej sezóny.



Tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri francúzskeho reprezentanta vynechal z nominácie na najbližšie stretnutie Serie A proti Bologni aj napriek zraneniam obrancov Leonarda Bonucciho a Alexa Sandra.



Skúseného beka by v Turíne mohol nahradiť 23-ročný Sead Kolašinac zo Schalke 04. Rodákovi z nemeckého Karlsruhe reprezentujúcemu Bosnu a Hercegovinu vyprší kontrakt v Gelsenkirchene po sezóne a stane sa voľným hráčom. Informácie pochádzajú z portálu football-italia.net