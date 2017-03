Európu trápi 5000 známych organizovaných zločineckých skupín, ich počet narástol

AMSTERDAM 11. marca (WebNoviny.sk) - V Európe je aktívnych až približne 5000 skupín páchajúcich organizovaný zločin, pričom viac než tretinu z nich tvoria gangy zapletené do ilegálneho obchodovania s drogami. Vo svojej dnes zverejnenej obsiahlej správe to uvádza Európsky policajný úrad (Europol).



Obchodovanie s narkotikami ročne generuje zisk 24 miliárd eur. Zločinecké skupiny sa angažujú aj vo falšovaní peňazí, pašovaní migrantov, obchodovaní so zbraňami a rozličných formách kybernetickej trestnej činnosti vrátane pohlavného zneužívania maloletých a bankových podvodov, tvrdí Europol..



V roku 2013, keď Europol naposledy vydal podobnú správu, pôsobilo v rámci 28-člennej EÚ medzinárodne 3600 zločineckých skupín. Podľa riaditeľa Europolu Roba Wainwrighta je možné tento nárast pripísať "zlepšenému obrazu tajných služieb" a objaveniu sa menších skupín, ktoré operujú výlučne na internete.



"Príchod online obchodovania s ilegálnym tovarom a službami zrejme vyústi do výrazného posunu na kriminálnom trhu, pričom pre policajné úrady prinesie tento vývoj nové výzvy," uviedol šéf Europolu v správe.



