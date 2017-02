Európska únia sa pripravuje na nápor utečencov z Afriky

Európska únia zvyšuje dotácie na výcvik líbyjských pohraničných zložiek a na výstavbu táborov v Afrike. Ide o súčasť širších príprav na jarnú....

BRUSEL 3. februára (WebNoviny.sk) - Európska únia zvyšuje dotácie na výcvik líbyjských pohraničných zložiek a na výstavbu táborov v Afrike. Ide o súčasť širších príprav na jarnú sezónu, kedy sa s najväčšou pravdepodobnosťou znova zvýši migračný tok z Afriky do Európy.



Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia európskych inštitúcií. "Robíme to, čo je skutočne nevyhnutné... a robíme to efektívne," povedal jeden zo zdrojov..



Problematikou migračnej trasy do Európy cez Stredozemné more a situáciou v Líbyi by sa mali zaoberať lídri EÚ na piatkovom neformálnom summite na Malte.



Vlani podnikol cestu z Líbye do Európy rekordný počet osôb, a síce 181 000. Medzi nimi sa nachádzalo 25 000 maloletých bez sprievodu. Predpokladá sa, že pokus dostať sa cez more na starý kontinent neprežilo 5000 ľudí.