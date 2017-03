Europarlament nemôže podľa Flašíkovej-Beňovej suplovať národný, Štefanec poukázal aj na dobré kroky

Ako uviedli, europoslanci sú volení priamo občanmi jednotlivých členských krajín a je dobré, aby sa zúčastňovali na rokovaniach v Bruseli. Eduard Kukan zdôraznil, že Európa potrebuje lídrov s jasnou víziou..





Slovenskí zákonodarcovia položili viaceré otázky. Na jednu z nich odpovedal Richard Sulík (SaS), podľa ktorého slovenské predsedníctvo v Rade EÚ neprispelo k brexitu. „Briti sa rozhodli sami,“ povedal. Okrem toho Sulík zdôraznil, že je za to, aby sa viac kompetencií vrátilo z Bruselu do rúk jednotlivých štátov EÚ. „Treba si rozmyslieť, ktoré kompetencie dáme Bruselu,“ povedal s tým, že napríklad o zavedení konkrétnych daní by mali rozhodovať jednotlivé krajiny slobodne. Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová zdôraznila, že európsky parlament nemôže suplovať kompetencie národných parlamentov. Podľa nej europarlament môže iba zosúlaďovať legislatívu jednotlivých krajín.





Europoslanec Ivan Štefanec poukázal na dobré kroky europarlamentu. Napríklad zrušenie roamingu v EÚ ako aj to, že europoslanci pracujú na energetickej únii, ktorá zabezpečí nižšie ceny energií pre občanov v EÚ. „Pracujeme na odstránení bariér, aby sme spoločný trh dôsledne dokončili. Spoločný trh v oblasti tržieb v súčasnosti celkom nefunguje,“ uviedol. Europoslankyňa Monika Smolková pochválila, ako Slovensko zvládlo predsedníctvo v Rade EÚ.



Slovenskí europoslanci dnes vystúpili v Národnej rade Slovenskej republiky. Vďaka novému rokovaciemu poriadku im to umožnil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Pozvanie prijali viacerí europoslanci.