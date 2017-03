Európa uvidí zápasy NHL, králi a Vancouver by sa mali predstaviť v Číne

Po šiestich rokoch by sa kluby zámorskej hokejovej NHL mali opäť predstaviť v Európe. V polovici novembra by totiž Colorado Avalanche a Ottawa Senators....

ŠTOKHOLM 28. marca (WebNoviny.sk) -



V polovici novembra by totiž Colorado Avalanche a Ottawa Senators mali odohrať dve súťažné stretnutia vo švédskom Štokholme, súboje sú naplánované do haly Globen na 10. a 11. novembra 2017. Informuje o tom portál Hockeysverige.se. .



Naposledy kluby kanadsko-americkej profiligy hrali v Európe v októbri 2011, zápasy vtedy hostil aj Štokholm. Kluby NHL údajne plánujú aj zápasy v Číne, kam by v septembri mali vycestovať Los Angeles Kings a Vancouver Canucks na dve prípravné stretnutia.