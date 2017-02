Euro v utorok oproti doláru oslabilo, klesol aj jen

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) - Spoločná európska mena v utorok oproti doláru oslabila. Negatívnou správou pre euro bolo to, že nemecká priemyselná produkcia sa v decembri oproti predošlému mesiacu nečakane zmenšila o tri percentá. Ekonómovia prognózovali, že výroba nemeckého priemyslu o 0,3 percenta posilní.



Spoločná európska mena voči doláru klesla na 1,0685 USD/EUR z pondelkovej uzatváracej úrovne 1,0748 USD/EUR. Dolár si prilepšil aj oproti jenu, a to na 112,16 JPY/USD z hodnoty 111,83 JPY/USD..