Euro po francúzskych voľbách poskočilo na päťmesačné maximum

Po oznámení výsledkov prvého kola francúzskych prezidentských volieb euro voči doláru posilnilo na päťmesačné maximum. Najviac hlasov získal....

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Po oznámení výsledkov prvého kola francúzskych prezidentských volieb euro voči doláru posilnilo na päťmesačné maximum. Najviac hlasov získal centristický kandidát Emmanuel Macron, ktorý do druhého kola postupuje s krajne pravicovou političkou Marine Le Penovou. Výsledok upokojil investorov, ktorí sa obávali, že Macrona porazí kandidát radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon a voliči by si vo finálovom kole museli vyberať medzi dvoma euroskeptickými kandidátmi.





Bezprostredne v reakcii na výsledok prvého kola francúzskych prezidentských volieb euro v nedeľu v noci najskôr poskočilo o 2 % na 1,09395 USD/EUR, čo bolo najviac od 10. novembra. Spoločná mena si následne časť zisku odpísala a klesla na 1,0855 USD/EUR. Voči japonskému jenu, ktorý sa zvyčajne považuje za bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty, sa kurz eura prechodne ocitol na päťtýždňovom maxime, z ktorého mierne ustúpil na 119,50 JPY/EUR..



Bývalý investičný bankár Emmanuel Macron pôsobil ako minister hospodárstva v kabinete súčasného prezidenta. Do volieb vstupoval ako nezávislý kandidát s programom znižovania daní firmám a zmierňovania regulácií pre podnikanie. Macron je presvedčeným zástancom Európskej únie aj spoločnej meny.