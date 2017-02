Euro oproti doláru v utorok posilnilo

Euro v utorok oproti doláru posilnilo. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat totiž uviedol, že ekonomický rast eurozóny sa v štvrtom kvartáli....

NEW YORK 31. januára (WebNoviny.sk) - Euro v utorok oproti doláru posilnilo.



Štatistický úrad Európskej únie Eurostat totiž uviedol, že ekonomický rast eurozóny sa v štvrtom kvartáli zrýchlil na 0,5 percenta z úrovne 0,4 percenta v predošlom kvartáli, nezamestnanosť v menovej únii v decembri klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 9,6 percenta a inflácia v eurozóne v januári prudko stúpla, a to na 1,8 percenta z decembrových 1,1 percenta. .



Dolár oslabil aj voči japonskému jenu, a to na 112,78 JPY/USD z hodnoty 113,67 JPY/USD.