Euro oproti doláru posilnilo

NEW YORK 9. februára (WebNoviny.sk) - Euro vo štvrtok oproti doláru posilnilo po správe o tom, že nemecký export sa vlani dostal na nové rekordné maximum, a to vďaka vyššiemu dopytu zo strany ostatných členov Európskej únie.



Zahraničný obchod Nemecka za vlaňajšok vykázal prebytok 252,9 mld. eur, čo bola jeho doteraz najvyššia hodnota..



Spoločná európska mena oproti doláru stúpla na 1,0688 USD/EUR zo stredajšej uzatváracej úrovne 1,0687 USD/EUR. Dolár však vzrástol voči japonskému jenu, a to na 112,29 JPY/USD z hodnoty 112,05 JPY/USD.