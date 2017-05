Euro je mŕtve, vyhlásila Le Penová. Pre radových občanov chce zaviesť frank

Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová sa domnieva, že spoločná európska mena - euro - je pre Francúzsko bremenom. V rozhovore pre nedeľné....

PARÍŽ 1. mája (WebNoviny.sk) - Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová sa domnieva, že spoločná európska mena - euro - je pre Francúzsko bremenom. V rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Le Parisien Le Penová súčasne vyjadrila presvedčenie, že hlavnú rolu v ekonomike krajiny by mala znova zohrávať národná mena - francúzsky frank. Dodala, že "euro je mŕtve".



Navrhla súčasne, že veľkým spoločnostiam by umožnila viesť svoje medzinárodné finančné transakcie s použitím eura, avšak radoví občania by v bežnom živote mohli používať nový frank. Vysvetlila tiež, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku má v úmysle vypísať referendum o odmietnutí eura, pretože podľa jej presvedčenia euro nie je životaschopnou menou vzhľadom na rozdiely v konkurencieschopnosti rôznych krajín..





Týždeň pred rozhodujúcim druhým kolom prezidentských volieb dnes Le Penová zavítala do hlinikárne Alteo v Gardanne v departemente Bouches-du-Rhône, ktorá je už roky obviňovaná zo znečisťovania Stredozemného mora. Položila tiež veniec kvetov k pamätníku obetí deportácií židov.



Le Penovej rival, centrista Emmanuel Macron, v nedeľu navštívil pamätník holokaustu v Paríži, aby si tam pripomenul dnešný Deň pamiatky obetí deportácií. Prvé kolo prezidentských volieb sa vo Francúzsku konalo 23. apríla. Spomedzi 11 kandidátov do druhého kola postúpili Macron s 24,1 percentami a Le Penová, ktorú volilo 21,3 percenta voličov. Druhé kolo volieb sa uskutoční 7. mája.



, ,