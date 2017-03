Etna znova chrlila lávu, zasiahla štyroch ľudí

Najmenej štyria ľudia utrpeli ľahké zranenia po tom, ako ich zasiahla láva, ktorú vo štvrtok vychrlila sopka Etna ležiaca na talianskom stredomorskom....

RÍM 16. marca (WebNoviny.sk) - Najmenej štyria ľudia utrpeli ľahké zranenia po tom, ako ich zasiahla láva, ktorú vo štvrtok vychrlila sopka Etna ležiaca na talianskom stredomorskom ostrove Sicília. Agentúre DPA to vo štvrtok povedal vulkanológ z talianskeho Národného ústavu geofyziky a vulkanológie (INGV).



"Viem o najmenej štyroch ľuďoch, ktorí boli zasiahnutí, pretože ich osobne poznám," povedal vulkanológ Marco Neri z INGV. Pripomenul, že Etna chrlí lávu s teplotou 1200 stupňov Celzia..





Štyroch zranených, z ktorých jeden je pracovníkom INGV vo výške 2700 metrov nad morom zasiahli úlomky, ktoré sa vytvorili po dopade lávy do snehu. "Boli tam z pracovných dôvodov a nie preto, že by boli neopatrní - musíme tam totiž kvôli monitoringu chodiť pravidelne," dodal Neri.



Viaceré médiá informovali až o desiatich ľahko zranených. Spravodajská stanica BBC na svojej stránke uviedla, že medzi ľahko zranenými sú aj jej pracovníci.



"Tím BBC je v poriadku - sú len nejaké rezné rany, modriny a popáleniny. Sme však veľmi otrasení, bolo to veľmi hrozivé," napísala na svojom účte na Twitteri spravodajkyňa BBC Rebecca Morellová. Ďalej uviedla, že zranených je minimálne osem ľudí, medzi nimi tiež turisti.



Etna začala chrliť lávu v skorých ranných hodinách, a to už po tretí raz za uplynulé tri týždne. Malé erupcie sú na Etne pomerne časté, pričom k poslednej veľkej došlo podľa INGV v roku 2009. Podľa americkej geologickej služby USGS patrí Etna medzi najaktívnejšie sopky na svete.



, ,