Ešte dva či tri roky chcem hrať, želá si velikán Federer

Roger Federer....

Rozhodne to nevidím tak, že toto je môj posledný ´trip´ za tenisom do Austrálie, Roger Federer pred začiatkom Hopmanovho pohára.PERTH 30. decembra (WebNoviny.sk) - Roger Federer pred vstupom do novej tenisovej sezóny nemyslí na koniec kariéry. Naopak, vo svojej hlave je nastavený na aktívne pokračovanie ešte také dva či tri roky. Švajčiarsky Maestro v auguste oslávil už 35. narodeniny, zrejme sa však riadi heslom, že vek je len číslo. "Na koniec nemyslím. Hovorím o tom len vtedy, keď dostanem konkrétnu otázku od zástupcov médií," vysvetlil Roger Federer.



Bazilejský rodák počas kariéry vyhral 17 grandslamových turnajov vo dvojhre, viac ako ktorýkoľvek iný tenista. Posledný polrok však na okruhu ATP chýbal, lebo si doliečoval operované ľavé koleno a chrbát.



Úvod roka ho zastihne v austrálskom Perthe, kde spoločne s 19-ročnou Belindou Bencicovou bude reprezentovať Švajčiarsko v Hopmanovom pohári (1.- 7. 1. 2017), neoficiálnom svetovom šampionáte miešaných tenisových družstiev. Keď Federer v júli 1998 vstúpil na hlavný okruh, mala jeho aktuálna spoluhráčka so slovenskými rodičmi jeden rok.



"Rozhodne to nevidím tak, že toto je môj posledný ´trip´ za tenisom do Austrálie. Myslím pozitívne a nie je to iba fráza. Nie je to tak, že si ešte zahrám pol roka a potom skončím. V pláne sú minimálne dve - tri sezóny. Moja myseľ je nastavená na tenis dlhodobo," vysvetlil Federer.



Švajčiarsky elegán čaká na grandslamový titul od Wimbledonu 2012. Počas polročnej absencie na súťažných kurtoch klesol vo svetovom rebríčku na 16. miesto, ale to je momentálne pre neho druhoradé. "Víťaziť na turnajoch, to je ten úžasný pocit, pre ktorý hrám. Rebríček je sekundárny. Pokiaľ zostanem zdravý a bez zranení, myslím si, že ešte môžem spôsobiť súperom problémy," uviedol Federer.



Federer a Bencicová vstúpia do Hopmanovho pohára a tým aj nového tenisového roka v pondelok 2. januára o 10.30 h SEČ súbojom proti Veľkej Británii. V jej farbách nastúpia Heather Watsonová a Dan Evans. Už na Nový rok sa Hopmanov pohár začne zápasmi Česko - USA (3.00 h SEČ) a Austrália - Španielsko (10.30 h)